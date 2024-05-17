Несколько дорог в Новосибирске перекроют ради полумарафона — список

21 мая в Новосибирске пройдет ежегодный полумарафон «Забег». Традиционно в этот день сотник новосибирцев пробегут по городу. Однако в этом году впервые мероприятие пройдет не по Красному проспекту. Участники полумарафона будут бежать около «Сибирь-Арены» — перекрытия дорог следует ожидать на том участке.