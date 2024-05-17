Несколько дорог в Новосибирске перекроют ради полумарафона — список

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
21 мая в Новосибирске пройдет ежегодный полумарафон «Забег». Традиционно в этот день сотник новосибирцев пробегут по городу. Однако в этом году впервые мероприятие пройдет не по Красному проспекту. Участники полумарафона будут бежать около «Сибирь-Арены» — перекрытия дорог следует ожидать на том участке.
Движение транспорта будет недоступно с 06:00 до 19:00 на участках:
Напомним, полумарафон пройдет в Новосибирске 19 мая. В нем примут участие 180 тысяч человек по всей России и 3 780 в Новосибирске. Трасса для бегунов будет пролегать вокруг нового ЛДС до улицы Стартовая.
В 11:30 начнется старт на дистанции 10 километров, в 13:00 главный старт на дистанцию 21,1 километр, в 15:30 — на 5 километров и в 16:30 — на 1 километр.