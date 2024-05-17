atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

В городе пройдет полумарафон «Забег»

Несколько дорог в Новосибирске перекроют ради полумарафона — список

17 мая 2024, 11:14
Фото: 1MI
В городе пройдет полумарафон «Забег»

Ради полумарафона в Новосибирске перекроют дороги

На этих выходных в Новосибирске будут закрыты для движения автомобилей несколько дорог, сообщили в пресс-службе мэрии города.

21 мая в Новосибирске пройдет ежегодный полумарафон «Забег». Традиционно в этот день сотник новосибирцев пробегут по городу. Однако в этом году впервые мероприятие пройдет не по Красному проспекту. Участники полумарафона будут бежать около «Сибирь-Арены» — перекрытия дорог следует ожидать на том участке.

Движение транспорта будет недоступно с 06:00 до 19:00 на участках:

  • от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» на участке от улицы Стартовой до пляжа «Наутилус»;
  • от пляжа «Наутилус» вдоль территории ЛДС на участке от пляжа «Наутилус» до перекрестка с дорогой от улице Немировича-Данченко до территории ЛДС;
  • будет также запрещен проезд по автодороге от перекрестка с дорогой от улицы Немировича-Данченко до «Сибирь-Арены» до автомобильной дороги Октябрьского моста;
  • от улицы Немировича-Данченко до «Сибирь-Арены».

Напомним, полумарафон пройдет в Новосибирске 19 мая. В нем примут участие 180 тысяч человек по всей России и 3 780 в Новосибирске. Трасса для бегунов будет пролегать вокруг нового ЛДС до улицы Стартовая.

В 11:30 начнется старт на дистанции 10 километров, в 13:00 главный старт на дистанцию 21,1 километр, в 15:30 — на 5 километров и в 16:30 — на 1 километр.

Читайте также:
Всероссийский зимний марафон «Сила России» стартовал в НовосибирскеИз-за IX весеннего полумарафона ограничат движение в НовосибирскеНовосибирск бежит: как проходил полумарафон Раевича 9 сентября — несколько ярких фото
#Алина Гурицкая#Новосибирск#Дороги#Полумарафон#Забег#Перекрытие
Подпишитесь
Отдать все свои монеты призвали власти жителей Новосибирска и области
Сегодня, 04:46
Банду наркоторговцев поймали полицейские в Новосибирской области
Сегодня, 09:45
За взятку в миллион рублей задержали сотрудников новосибирской таможни
Сегодня, 06:16
Сотни детей и взрослых укусили ненасытные новосибирские клещи за неделю
Сегодня, 03:49
Суд вновь избрал меру пресечения для террориста Мирзоева* из Новосибирска
Сегодня, 02:01
Мошенники разводят новосибирцев «налогом на СВО»
Сегодня, 01:27
"