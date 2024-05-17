Незнакомец ударил ножом новосибирца у вокзала — его вычислили по камерам в метро

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Published Сегодня, 03:47
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Все случилось 7 мая. На остановке в Октябрьском районе между незнакомыми мужчинами произошел конфликт, после чего они сели в один автобус и поехали до главного вокзала. Когда один пассажир вышел, второй пошел за ним. Последний ударил сибиряка ножом. Причем со спины. Удар пришелся в бок. 47-летнего пострадавшего госпитализировали, а сам преступник скрылся.
Искали его несколько дней по приметам, которые описала жертва нападения. Полицейские применили систему биометрической идентификации лиц FindFace. С помощью камер, его обнаружили в метро «Золотая Нива». Злоумышленником оказался 27-летний новосибирец. Ранее он не был судим.
Подозреваемого заключили под стражу на время расследования. Возбуждено дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровья.