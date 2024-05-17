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Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Новосибирцы стали массово избавляться от своих квартир

Новосибирцы стали массово избавляться от своих квартир

17 мая 2024, 05:15
Фото: 1MI
В Новосибирске количество предложений на вторичном рынке выросло на 5% за месяц, а вот спрос остался прежним, подсчитали аналитики «Авито Недвижимости».

Хотя предложения выросли на 5%, спрос остался прежним. Средняя цена за кв. метр составила 146 тысяч рублей (рост 4% за месяц). Средняя цена за объект — 7,8 млн рублей (рост 5% за месяц).

Эксперты считают, что настало оптимальное время для приобретения жилья в старом фонде без необходимости брать ипотеку. Такое жилье, как правило, дешевле, чем от застройщика, также можно рассчитывать на скидку в случае быстрого выхода на сделку.

Еще один плюс «вторички» — наличие ремонта (пусть и не очень свежего), мебели, а зачастую — и бытовой техники, которую готовы оставить покупателю.

Сколько должен зарабатывать житель Новосибирска, чтобы взять льготную ипотеку
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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Недвижимость#Квартира
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