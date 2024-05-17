Новосибирцы стали массово избавляться от своих квартир

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Хотя предложения выросли на 5%, спрос остался прежним. Средняя цена за кв. метр составила 146 тысяч рублей (рост 4% за месяц). Средняя цена за объект — 7,8 млн рублей (рост 5% за месяц).
Эксперты считают, что настало оптимальное время для приобретения жилья в старом фонде без необходимости брать ипотеку. Такое жилье, как правило, дешевле, чем от застройщика, также можно рассчитывать на скидку в случае быстрого выхода на сделку.
Еще один плюс «вторички» — наличие ремонта (пусть и не очень свежего), мебели, а зачастую — и бытовой техники, которую готовы оставить покупателю.