Обвиняемый в госизмене новосибирский физик Маслов заявил о своей невиновности

Кроме того, ранее прокурор запросил для Маслова 17 лет колонии. Адвокат же заявляет, что у 77-летнего ученого есть проблемы со здоровьем и он не доживет до конца срока, ведь совсем недавно он перенес в СИЗО инфаркт.