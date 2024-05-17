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Ученый считает себя невиновным

Обвиняемый в госизмене новосибирский физик Маслов заявил о своей невиновности

17 мая 2024, 02:40
Фото: Изображение Midjourney
Ученый считает себя невиновным
Физик из Новосибирска Анатолий Маслов заявил о своей невиновности в государственной измене, сообщила его адвокат Ольга Динзе.

Почти второй год идет разбирательство по делу ученого Анатолия Маслова. Его задержали летом 2022 года. Физика обвинили в серьезном преступлении, за который дают приличные сроки — госизмена.

Предполагается, что Маслов передал разведслужбам ФРГ данные о научных разработках в области гиперзвука. Однако защита обвиняемого считает, что он не отдавал секретные данные, да и сами они не относятся к секретным, поэтому состава преступления просто нет.

В своем слове новосибирец сказал, что за свою жизнь он не сделал ничего противозаконного. Он уделял время только семье и только науке, пишет ТАСС.

Кроме того, ранее прокурор запросил для Маслова 17 лет колонии. Адвокат же заявляет, что у 77-летнего ученого есть проблемы со здоровьем и он не доживет до конца срока, ведь совсем недавно он перенес в СИЗО инфаркт.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Суд#Ученый#Госизмена
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