Обвиняемый в госизмене новосибирский физик Маслов заявил о своей невиновности

Posted Сегодня, 02:40
Published Сегодня, 02:40
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Updated Сегодня, 03:00
Почти второй год идет разбирательство по делу ученого Анатолия Маслова. Его задержали летом 2022 года. Физика обвинили в серьезном преступлении, за который дают приличные сроки — госизмена.
Предполагается, что Маслов передал разведслужбам ФРГ данные о научных разработках в области гиперзвука. Однако защита обвиняемого считает, что он не отдавал секретные данные, да и сами они не относятся к секретным, поэтому состава преступления просто нет.
В своем слове новосибирец сказал, что за свою жизнь он не сделал ничего противозаконного. Он уделял время только семье и только науке, пишет ТАСС.
Кроме того, ранее прокурор запросил для Маслова 17 лет колонии. Адвокат же заявляет, что у 77-летнего ученого есть проблемы со здоровьем и он не доживет до конца срока, ведь совсем недавно он перенес в СИЗО инфаркт.