Огромную вмятину на капоте после ДТП оставило тело самокатчика в Новосибирске

В Новосибирске на улице Ватутина произошло ДТП с участием электросамоката. По информации очевидцев, молодой человек не спешился, когда пересекал пешеходный переход. В это же время по дороге двигался легковой автомобиль. Произошел удар. Он был настолько сильным, что на капоте машины осталась большая вмятина.