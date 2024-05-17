Огромную вмятину на капоте после ДТП оставило тело самокатчика в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В Новосибирске на улице Ватутина произошло ДТП с участием электросамоката. По информации очевидцев, молодой человек не спешился, когда пересекал пешеходный переход. В это же время по дороге двигался легковой автомобиль. Произошел удар. Он был настолько сильным, что на капоте машины осталась большая вмятина.
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить степень вины каждого участника аварии. Информация о характере травм водителей уточняется.
Фото: ВК «Ленинский район. Новосибирск».