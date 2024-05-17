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Самокат

Огромную вмятину на капоте после ДТП оставило тело самокатчика в Новосибирске

17 мая 2024, 07:27
Фото: 1MI
Самокат
Очередная авария с участием электросамоката произошла на улице Ватутина, об этом рассказали очевидцы произошедшего.

В Новосибирске на улице Ватутина произошло ДТП с участием электросамоката. По информации очевидцев, молодой человек не спешился, когда пересекал пешеходный переход. В это же время по дороге двигался легковой автомобиль. Произошел удар. Он был настолько сильным, что на капоте машины осталась большая вмятина.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить степень вины каждого участника аварии. Информация о характере травм водителей уточняется.

Фото: ВК «Ленинский район. Новосибирск».

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