Ответы на ЕГЭ и ОГЭ покупают новсибирские школьники через мошенников

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Отметим, что схема покупки ответов на экзамены у детей не нова. Ежегодно ученики старших классов ищут легкие пути сдачи ЕГЭ или ОГЭ в виде готовых ответов. Интернет пестрит сотнями объявлений о якобы правильных ответах к экзамену.
Если раньше за ответами шли на специализированные сайты, сейчас все больше популярностью для распространения явно недостоверной информации становятся telegram-каналы, сообщают родители в разговоре с BFM-Новосибирск.
Жительница Новосибирска Марина рассказывает, что ее сын показал ряд подобных каналов, которых нашлось немало. В сообществах просят выслать деньги в обмен на готовые ответы.
«Знаю, что и некоторые родители поощряют такое спонсирование жуликов, считая, что сумма в 1,5-2 тысячи рублей не такая уж большая. В этих объявлениях указаны номера карт, и я думаю, что правоохранительные органы могли бы найти этих мошенников», — пояснила сибирячка.
Стоит напомнить, что ответы на экзамены нельзя купить заранее. Все данные, которые используются на ЕГЭ и ОГЭ строго защищены. Так что если школьник захочет найти решения, рискует просто потерять деньги и время.