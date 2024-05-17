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Новая уловка мошенников — ответы к ЕГЭ

Ответы на ЕГЭ и ОГЭ покупают новсибирские школьники через мошенников

17 мая 2024, 12:13
Фото: 1MI
Новая уловка мошенников — ответы к ЕГЭ
Школьники из Новосибирска массово скидываются на покупку ответов к единому госэкзамену. Правда, желанные подсказки они так и не получают, так как это очередная уловка мошенников.

Отметим, что схема покупки ответов на экзамены у детей не нова. Ежегодно ученики старших классов ищут легкие пути сдачи ЕГЭ или ОГЭ в виде готовых ответов. Интернет пестрит сотнями объявлений о якобы правильных ответах к экзамену.

Если раньше за ответами шли на специализированные сайты, сейчас все больше популярностью для распространения явно недостоверной информации становятся telegram-каналы, сообщают родители в разговоре с BFM-Новосибирск.

Жительница Новосибирска Марина рассказывает, что ее сын показал ряд подобных каналов, которых нашлось немало. В сообществах просят выслать деньги в обмен на готовые ответы.

«Знаю, что и некоторые родители поощряют такое спонсирование жуликов, считая, что сумма в 1,5-2 тысячи рублей не такая уж большая. В этих объявлениях указаны номера карт, и я думаю, что правоохранительные органы могли бы найти этих мошенников», — пояснила сибирячка.

Стоит напомнить, что ответы на экзамены нельзя купить заранее. Все данные, которые используются на ЕГЭ и ОГЭ строго защищены. Так что если школьник захочет найти решения, рискует просто потерять деньги и время.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#ЕГЭ#ОГЭ#Деньги#Мошенники
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