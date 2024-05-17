Ответы на ЕГЭ и ОГЭ покупают новсибирские школьники через мошенников

«Знаю, что и некоторые родители поощряют такое спонсирование жуликов, считая, что сумма в 1,5-2 тысячи рублей не такая уж большая. В этих объявлениях указаны номера карт, и я думаю, что правоохранительные органы могли бы найти этих мошенников», — пояснила сибирячка.