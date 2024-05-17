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После смертельного ДТП с КамАЗом загорелось второе авто в Новосибирской области

После смертельного ДТП с КамАЗом загорелось второе авто в Новосибирской области

17 мая 2024, 03:39
17 мая в 9 утра на 70-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Мошковском районе Новосибирской области автомобиль «Фольскваген» врезался в стоящий КамАЗ, передает служба 112.

Грузовик был припаркован на обочине, водитель по каким-то причинам не смог среагировать и сбросить скорость. Удар был таким сильным, что водитель иномарки погиб на месте. «Фольскваген» при столкновении воспламенился.

На месте ДТП работают все экстренные службы, включая «скорую помощь», правоохранителей, пожарных.

Появилось видео последствий смертельного ДТП с маршруткой в Новосибирске
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Накануне, днем 16 мая, на Большевистской в Новосибирске загорелся КамАЗ. Кабину объяло пламенем. К счастью, водитель остался цел. Происшествие спровоцировало дополнительные пробки.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Камаз
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