После смертельного ДТП с КамАЗом загорелось второе авто в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
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Грузовик был припаркован на обочине, водитель по каким-то причинам не смог среагировать и сбросить скорость. Удар был таким сильным, что водитель иномарки погиб на месте. «Фольскваген» при столкновении воспламенился.
На месте ДТП работают все экстренные службы, включая «скорую помощь», правоохранителей, пожарных.
Накануне, днем 16 мая, на Большевистской в Новосибирске загорелся КамАЗ. Кабину объяло пламенем. К счастью, водитель остался цел. Происшествие спровоцировало дополнительные пробки.