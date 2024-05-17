Симптомы болезненной тяги к игре в казино назвал новосибирский психотерапевт

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Требуется достаточно много времени, чтобы человек прошел путь от начала заболевания до проявления социальных последствий. Процесс может занять вплоть до нескольких лет. В целом люди начинают обращаться к специалистам уже после того, как проиграли квартиру, машину, а также имущество родственников.
Существует общий портрет человека, склонного к игромании. Большинство игровых зависимостей формируются как фантазия о выигрыше. С одной стороны люди знают, что обмануть казино невозможно, с другой — уж очень хотят заработать.
«Люди, страдающие игровой зависимостью, имеют признаки легко выраженной умственной отсталости. При всей жесткости формулировки, я надеюсь на понимание профессионального сообщества. Человек начинает верить в какую-то схему, которая поможет ему заработать. Это могут быть разные способы — ставки, азартные игры. Человек надеется быть умнее всех, не замечая, что он играет не просто с профессионалами, а с теми, кто эти правила придумал», — объясняет эксперт.
Игроман надеется обмануть правила. Он принимает за реальность иллюзорные способы улучшения качества жизни, как своей, так и окружающих. Таким людям свойственно социально неответственное поведение, умственная отсталость, горделивость, иллюзия грандиозности. Психотерапевт отметил, что существуют и другие психические особенности.
При игромании и других видах зависимостей (алкогольной, наркотической) человеку свойственна аддиктивная форма поведения. Пагубное пристрастие диктует поведение.
И при игровой, и при алкогольной формах зависимостей есть тенденция к усугублению последствий. Социальные последствия неизбежны. Чем дольше — тем тяжелее они будут.
Понять родственникам и супругам, что их близкий — игроман, бывает очень сложно. По словам психотерапевта, семья узнает о наличии этой зависимости по резким эмоциональным перепадам и по большим растратам.
Сложность при распознавании игромании состоит также в устоявшихся социальных нормах. Такие черты характера как азартность, решимость, склонность к риску считаются традиционно мужскими и находят одобрение в обществе. На фоне этого зачастую не представляется возможным «поймать» момент, когда азартность приобретает нездоровые формы.
Побороть игроманию удается людям с высокой культурой, которая формируется еще в детстве и начинается с семьи.
«Многие азартные люди становятся охотниками, рыбаками, увлекаются занятиями, связанными с риском. Это считается социально приемлемым. Избавиться от аддиктивного поведения можно только с помощью достаточно высокой культуры», — говорит Игорь Лях.
Atas.info спросил у психотерапевта: есть ли разница в психологии состоятельного игрока, способного «просадить» в казино целое состояние без последствий и среднего человека, который максимум проиграет свою квартиру и наберет кредитов?
«Часть богатых людей достаточно высоко культурна, чтобы прийти в казино и проиграть определенную сумму, не влезая в долги. Но не все на это способны. Даже высококультурный состоятельный человек может настолько поддаться азарту, что проиграет гораздо больше, чем рассчитывал. Замечу: богатые люди при проявлениях аддикций чаще обращаются к психологам. Но в целом это вопрос культуры. Для предотвращения аддикций необходимо, чтобы биологические механизмы находили естественные пути выхода», — резюмировал специалист.
Ранее психотерапевт Игорь Лях рассказал, почему подростки идут на сексуальные преступления. Такие случаи происходят нечасто, но к сожалению, случаются. Зачастую первыми признаками выступают цинизм, нигилизм, попытки социальной изоляции. К трагическим последствиям может привести наложение насильственности на гиперсексуальность подростка.