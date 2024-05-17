Симптомы болезненной тяги к игре в казино назвал новосибирский психотерапевт

Требуется достаточно много времени, чтобы человек прошел путь от начала заболевания до проявления социальных последствий. Процесс может занять вплоть до нескольких лет. В целом люди начинают обращаться к специалистам уже после того, как проиграли квартиру, машину, а также имущество родственников.