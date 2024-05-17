atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:49

Published Сегодня, 03:49

Modified Сегодня, 03:51

Updated Сегодня, 03:51

Сотни детей и взрослых укусили ненасытные новосибирские клещи за неделю

Сотни детей и взрослых укусили ненасытные новосибирские клещи за неделю

17 мая 2024, 03:49
Фото: 1MI
За прошедшую неделю, 8–14 мая, в медучреждениях зафиксировали 684 случая укуса клещей, сообщили в областном Роспотребнадзоре.

Чаще всего паразиты кусали в Мошковском (112 укушенных), Новосибирском (102 случая) и Искитимском (60 клещей) районов. В Новосибирске самая напряженная обстановка сложилась в Советском (31 укус), Октябрьском (12) и Первомайском (11 случаев) районах. Еще 25 жителей региона получили укусы, находясь в других субъектах РФ.

В 12 клещах нашли вирусный энцефалит, в 170 — боррелиоз.

С начала сезона на укусы клещей пожаловались 1532 жителя Новосибирской области.

Как понять, что вас укусил клещ. Осторожно: вы можете об этом и не знать
Узнать подробнее

Напомним, за предыдущую неделю, 1–7 мая, зафиксировали 501 укушенного. Таким образом, рост составил почти 200 человек.

Читайте также:
Рост в два раза: больше 500 новосибирцев укусили за неделю клещиВ каких районах Новосибирска и области клещи кусают чащеВ России активизировались клещи: развенчиваем мифы и выясняем, как с ними бороться
#Алёна Рогонова#Новосибирск#Клещ#Здоровье#Роспотребнадзор#Клещевой энцефалит#Укус клеща
Подпишитесь
Названы самые разбитые дороги в Новосибирске — в антилидерах мосты
Вчера, 13:31
Суд вновь избрал меру пресечения для террориста Мирзоева* из Новосибирска
Сегодня, 02:01
Мошенники разводят новосибирцев «налогом на СВО»
Сегодня, 01:27
60-этажный небоскреб запретили строить в Новосибирске
Вчера, 11:59
Из-за «развращения детей» новосибирцы требуют убрать рекламный щит с Инстасамкой
Вчера, 03:25
Сколько потратят новосибирцы на подготовку к последнему звонку 2024
15 мая, 03:54
"