Сотни детей и взрослых укусили ненасытные новосибирские клещи за неделю

Чаще всего паразиты кусали в Мошковском (112 укушенных), Новосибирском (102 случая) и Искитимском (60 клещей) районов. В Новосибирске самая напряженная обстановка сложилась в Советском (31 укус), Октябрьском (12) и Первомайском (11 случаев) районах. Еще 25 жителей региона получили укусы, находясь в других субъектах РФ.