Сотни детей и взрослых укусили ненасытные новосибирские клещи за неделю

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
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Updated Сегодня, 03:51
Чаще всего паразиты кусали в Мошковском (112 укушенных), Новосибирском (102 случая) и Искитимском (60 клещей) районов. В Новосибирске самая напряженная обстановка сложилась в Советском (31 укус), Октябрьском (12) и Первомайском (11 случаев) районах. Еще 25 жителей региона получили укусы, находясь в других субъектах РФ.
В 12 клещах нашли вирусный энцефалит, в 170 — боррелиоз.
С начала сезона на укусы клещей пожаловались 1532 жителя Новосибирской области.
Напомним, за предыдущую неделю, 1–7 мая, зафиксировали 501 укушенного. Таким образом, рост составил почти 200 человек.