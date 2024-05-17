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Стало известно, кто написал заявление на главу Дептранса Новосибирска о взятке

Стало известно, кто написал заявление на главу Дептранса Новосибирска о взятке

17 мая 2024, 10:11
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
14 мая стало известно о задержании и. о. главы департамента транспорта и дорожного хозяйства Олеси Богомазовой. Сейчас стали известны подробности ситуации.

Заявление на начальника департамента транспорта Олесю Богомазову написал депутат Горсовета Игорь Титаренко. Эту информацию сообщили Atas.info источники, знакомые с ситуацией. На данный момент так полагают следователи.

По версии следствия, Богомазова была связующим звеном при заключении контракта между муниципальным учреждением «Горсвет» и частной компанией. При этом условия контракта выполнены не были.

Задержали главу Дептранса Новосибирска по делу о взятке
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До 12 июля Олеся Богомазова будет находиться под домашним арестом, решил суд. За свои услуги и. о. главы Дептранса получила 230 тысяч рублей. Пост Богомазова занимала с декабря 2023-го.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Задержание#Взятка
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