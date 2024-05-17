Стало известно, кто написал заявление на главу Дептранса Новосибирска о взятке

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Заявление на начальника департамента транспорта Олесю Богомазову написал депутат Горсовета Игорь Титаренко. Эту информацию сообщили Atas.info источники, знакомые с ситуацией. На данный момент так полагают следователи.
По версии следствия, Богомазова была связующим звеном при заключении контракта между муниципальным учреждением «Горсвет» и частной компанией. При этом условия контракта выполнены не были.
До 12 июля Олеся Богомазова будет находиться под домашним арестом, решил суд. За свои услуги и. о. главы Дептранса получила 230 тысяч рублей. Пост Богомазова занимала с декабря 2023-го.