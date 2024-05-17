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Список выплат, которые зависят от зарплаты

Выплаты на детей могут зависеть от зарплаты — публикуем перечень

17 мая 2024, 11:21
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Список выплат, которые зависят от зарплаты

Стало известно, какие выплаты зависят от размера зарплаты

В России существует несколько видов выплат на детей. Большинство из них полагается всем семьям с ребенком. Однако есть некоторые виды пособий, которые будут зависеть от размера вашей заработной платы. Рассказываем, на какие из них стоит обратить внимание.

Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на портал Госуслуг, есть виды выплаты, которые назначаются вне зависимости от нуждаемости семьи. А некоторые зависят непосредственно от дохода родителей.

По беременности и родам

Выплаты для беременных и родивших женщин рассчитываются в зависимости от среднедневного заработка — это 100% за каждый день декрета. Однако существует минимальная сумма. Например, в этом году за 140 дней декрета женщине полагаются 88 565 и 565 562 рублей соответственно.

По уходу за ребенком

Выплаты по уходу за ребёнку младше полутора лет выплачиваются в размере 40% от среднего заработка. При этом есть минимальное и максимальное значение — это 9 227 и 49 123 рублей соответственно.

Для неработающих матерей предусмотрен особый расчет — выплата с учетом комплексной оценки нуждаемости— в минимальном размере.

Пособие по болезни

Речь идет о пособии при болезни ребенка. Его сумма зависит от возраста малыша и заработной платы родителя. Минимальная ежедневная сумма больничного в 2024 году составляет 632 рубля, а максимальная — 4 039 рубля.

Пособие по беременности и на детей до 17 лет

Одна из самых распространенных выплат, у которой при этом нет фиксированной суммы. Она также высчитывается при оценке нуждаемости. Размер выплаты зачастую зависит от регионального МРОТ, и составляет 50%, 75% или 100% от его величины.

Выплаты на ребенка до 3 лет

Эта выплата полагается в том случае, если среднедушевой доход на одного члена семьи меньше двукратного размера МРОТ по региону. Размер же заработной платы на сумму пособия не влияет.

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