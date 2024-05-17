Выплаты на детей могут зависеть от зарплаты — публикуем перечень

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на портал Госуслуг, есть виды выплаты, которые назначаются вне зависимости от нуждаемости семьи. А некоторые зависят непосредственно от дохода родителей.
Выплаты для беременных и родивших женщин рассчитываются в зависимости от среднедневного заработка — это 100% за каждый день декрета. Однако существует минимальная сумма. Например, в этом году за 140 дней декрета женщине полагаются 88 565 и 565 562 рублей соответственно.
Выплаты по уходу за ребёнку младше полутора лет выплачиваются в размере 40% от среднего заработка. При этом есть минимальное и максимальное значение — это 9 227 и 49 123 рублей соответственно.
Для неработающих матерей предусмотрен особый расчет — выплата с учетом комплексной оценки нуждаемости— в минимальном размере.
Речь идет о пособии при болезни ребенка. Его сумма зависит от возраста малыша и заработной платы родителя. Минимальная ежедневная сумма больничного в 2024 году составляет 632 рубля, а максимальная — 4 039 рубля.
Одна из самых распространенных выплат, у которой при этом нет фиксированной суммы. Она также высчитывается при оценке нуждаемости. Размер выплаты зачастую зависит от регионального МРОТ, и составляет 50%, 75% или 100% от его величины.
Эта выплата полагается в том случае, если среднедушевой доход на одного члена семьи меньше двукратного размера МРОТ по региону. Размер же заработной платы на сумму пособия не влияет.