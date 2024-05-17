Выплаты на детей могут зависеть от зарплаты — публикуем перечень

Стало известно, какие выплаты зависят от размера зарплаты

В России существует несколько видов выплат на детей. Большинство из них полагается всем семьям с ребенком. Однако есть некоторые виды пособий, которые будут зависеть от размера вашей заработной платы. Рассказываем, на какие из них стоит обратить внимание.