atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:16

Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

Деньги

За взятку в миллион рублей задержали сотрудников новосибирской таможни

17 мая 2024, 06:16
Фото: 1MI
Деньги
Двух сотрудников таможни подозревают в получении взятки в размере более миллиона рублей, сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

Два работника новосибирской таможни задержаны. Их подозревают во взяточничестве. Следователи полагают, что сотрудники в начале текущего года готовили акты об уничтожении продукции. В этих документах фиксировался акт якобы уничтожения безакцизной табачной продукции, но на деле весь конфискат передавался предпринимателю. Бизнесмен, в свою очередь, исправно платил сотрудникам за незаконную помощь.

Преступную схему удалось вскрыть благодаря работе сотрудников регионального отдела УФСБ России. Сейчас фигуранты дела задержаны, в ближайшее время им изберут меру пресечения.

Напомним, что санкции по ч.6 ст. 290 УК РФ (взятка, полученная должностным лицом в особо крупном размере) предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет.

#Екатерина Боженович#Происшествия#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#Таможня
Подпишитесь
Названы самые разбитые дороги в Новосибирске — в антилидерах мосты
Вчера, 13:31
Суд вновь избрал меру пресечения для террориста Мирзоева* из Новосибирска
Сегодня, 02:01
Мошенники разводят новосибирцев «налогом на СВО»
Сегодня, 01:27
60-этажный небоскреб запретили строить в Новосибирске
Вчера, 11:59
Из-за «развращения детей» новосибирцы требуют убрать рекламный щит с Инстасамкой
Вчера, 03:25
Сколько потратят новосибирцы на подготовку к последнему звонку 2024
15 мая, 03:54
"