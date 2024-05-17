За взятку в миллион рублей задержали сотрудников новосибирской таможни

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Два работника новосибирской таможни задержаны. Их подозревают во взяточничестве. Следователи полагают, что сотрудники в начале текущего года готовили акты об уничтожении продукции. В этих документах фиксировался акт якобы уничтожения безакцизной табачной продукции, но на деле весь конфискат передавался предпринимателю. Бизнесмен, в свою очередь, исправно платил сотрудникам за незаконную помощь.
Преступную схему удалось вскрыть благодаря работе сотрудников регионального отдела УФСБ России. Сейчас фигуранты дела задержаны, в ближайшее время им изберут меру пресечения.
Напомним, что санкции по ч.6 ст. 290 УК РФ (взятка, полученная должностным лицом в особо крупном размере) предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет.