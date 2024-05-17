За взятку в миллион рублей задержали сотрудников новосибирской таможни

Два работника новосибирской таможни задержаны. Их подозревают во взяточничестве. Следователи полагают, что сотрудники в начале текущего года готовили акты об уничтожении продукции. В этих документах фиксировался акт якобы уничтожения безакцизной табачной продукции, но на деле весь конфискат передавался предпринимателю. Бизнесмен, в свою очередь, исправно платил сотрудникам за незаконную помощь.