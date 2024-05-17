Заморозки ударят по Новосибирской области — пугающий прогноз синоптиков в мае

Пугающий прогноз дает «Западно-Сибирский гидрометцентр». На сайте сообщается, что ночью 17 мая местами в области похолодало до -1. В субботу 18 мая столбик термометра покажет ноль градусов, а 19 мая похолодает до +2. Такую погоду ждите в ночное время. Что касается дня, то там все куда благоприятнее: до +20…+25, а местами до +13…+18.