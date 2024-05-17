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Published Сегодня, 02:59

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Updated Сегодня, 03:30

Снова похолодает в регионе

Заморозки ударят по Новосибирской области — пугающий прогноз синоптиков в мае

17 мая 2024, 02:59
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Снова похолодает в регионе
Похолодание неожиданно вернется в Новосибирскую область, о чем свидетельствуют данные синоптиков.

Только в Новосибирской области отключили отопление из-за теплой погоды, так в регион снова нагрянули заморозки. Прохладная погода ожидается на этих выходных.

Пугающий прогноз дает «Западно-Сибирский гидрометцентр». На сайте сообщается, что ночью 17 мая местами в области похолодало до -1. В субботу 18 мая столбик термометра покажет ноль градусов, а 19 мая похолодает до +2. Такую погоду ждите в ночное время. Что касается дня, то там все куда благоприятнее: до +20…+25, а местами до +13…+18.

Фото: Западно-Сибирский гидрометцентр

Однако другие сервисы сильных заморозков не обещают. Например, «Яндекс. Погода» информирует, что в ночь на 18 похолодает до +11, а в ночь на 19 число до +6. Самым теплым днем станет суббота, когда потеплеет до +23, а в воскресенье до +17 с дождем.

Фото: Яндекс. Погода
Жары не ждите: стал известен прогноз погоды на май 2024 в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Заморозки#Холод
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