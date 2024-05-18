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Сообщается о пострадавших

Массовое побоище с парнями в масках произошло на парковке в Новосибирске

18 мая 2024, 07:48
Фото: Инцидент Новосибирск/ВКонтакте
Сообщается о пострадавших
В Новосибирске случилась массовая потасовка, в которой были задействованы более десяти парней, сообщается в соцсетях.

Все случилось в микрорайоне Родники, на парковке у строймагазина «Леруа Мерлен». Толпа людей приехала туда на авто без госномеров. Из машин вышли парни в масках и устроили бойню с другими парнями.

Как говорится в ВК-сообществе «Инцидент Новосибирск», в драке были задействованы около 15 человек. Очевидцы сообщают, что зачинщики «стрелки» угрожали применить оружие.

Из неофициальных источников известно, что пострадали три человека. Однако информацию в ГУ МВД пока не прокомментировали и другие подробности неизвестны.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Драка#Парковка#МВД#Потасовка
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