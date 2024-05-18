Массовое побоище с парнями в масках произошло на парковке в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Все случилось в микрорайоне Родники, на парковке у строймагазина «Леруа Мерлен». Толпа людей приехала туда на авто без госномеров. Из машин вышли парни в масках и устроили бойню с другими парнями.
Как говорится в ВК-сообществе «Инцидент Новосибирск», в драке были задействованы около 15 человек. Очевидцы сообщают, что зачинщики «стрелки» угрожали применить оружие.
Из неофициальных источников известно, что пострадали три человека. Однако информацию в ГУ МВД пока не прокомментировали и другие подробности неизвестны.