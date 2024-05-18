Молодой водитель и пассажирка разбились, врезавшись в дерево в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Все случилось в вечернее время 17 мая. Автомобилем «Тойота Карина» управлял 20-летний мужчина. Напротив дома №33 на проспекте Дзержинского он потерял управление над транспортным средством и врезался в дерево.
Машина была сильно разбита. В аварии пострадал сам автомобилист и его молодая пассажирка. Они получили различные травмы и были доставлены в больницу.
В обстоятельствах ДТП теперь разберутся сотрудники Госавтоинспекции.