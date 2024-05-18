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Updated Сегодня, 04:28

Двое пострадавших

Молодой водитель и пассажирка разбились, врезавшись в дерево в Новосибирске

18 мая 2024, 04:26
Фото: АСТ-54/ВКонтакте
Двое пострадавших
В Новосибирске водитель на автомобиле влетел в дерево, подробности ДТП назвали в ГИБДД региона.

Все случилось в вечернее время 17 мая. Автомобилем «Тойота Карина» управлял 20-летний мужчина. Напротив дома №33 на проспекте Дзержинского он потерял управление над транспортным средством и врезался в дерево.

Машина была сильно разбита. В аварии пострадал сам автомобилист и его молодая пассажирка. Они получили различные травмы и были доставлены в больницу.

В обстоятельствах ДТП теперь разберутся сотрудники Госавтоинспекции.

Фото: АСТ-54/ВКонтакте
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Автомобиль#Водитель#Пострадавшие#Пассажиры
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