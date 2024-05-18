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Пожар был в салоне красоты

Парикмахерская загорелась в Новосибирске — людей эвакуировали по лестнице

18 мая 2024, 11:13
Фото: Изображение Midjourney
Пожар был в салоне красоты
В Калининском районе загорелась парикмахерская в жилом доме: подробности сообщили в МЧС.

Все случилось днем 18 мая на улице Курчатова. В одном из жилых домов загорелась парикмахерская, которая располагается на первом этаже.

Огонь охватил площадь в 80 квадратов. На месте было сильное задымление. Было принято решение об эвакуации жильцов.

Всего эвакуировали 31 человека, включая 12 детей, пять из которых спускали на землю по лестнице. Пострадавших в этом ЧП нет. Что стало причиной происшествия, выяснят дознаватели.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Огонь
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