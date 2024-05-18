Парикмахерская загорелась в Новосибирске — людей эвакуировали по лестнице

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Все случилось днем 18 мая на улице Курчатова. В одном из жилых домов загорелась парикмахерская, которая располагается на первом этаже.
Огонь охватил площадь в 80 квадратов. На месте было сильное задымление. Было принято решение об эвакуации жильцов.
Всего эвакуировали 31 человека, включая 12 детей, пять из которых спускали на землю по лестнице. Пострадавших в этом ЧП нет. Что стало причиной происшествия, выяснят дознаватели.