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Над мальчиком издеваются в школе

Поставили на колени и требуют деньги: в школе Новосибирска дети унижают пятиклассника

18 мая 2024, 02:23
Фото: Изображение Midjourney
Над мальчиком издеваются в школе

В унижениях новосибирского школьника приказал разобраться Бастрыкин

Дети поставили сверстника «на счетчик» и унизили его на видео, теперь в инциденте разберется Следственный комитет, сообщили в ведомстве.

Все произошло в одной из школ Новосибирска. Пятиклассник признался родителям, что над ним издеваются сверстники. Однажды его заставили встать на колени и записали все на видео. Также ребенка поставили на «счетчик», то есть он должен принести им деньги.

Историю предали огласки в соцсетях. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин после шумихи поручил новосибирскому управлению ведомства провести проверку и доложить об ее результатах.

Напомним, что ранее другие подростки засунули головой в унитаз ребенка в школе. Произошло все в Искитиме. За издевательствами наблюдала толпа школьников. Снимали все на видео. На кадрах мальчик плакал и просил помощи. Этот инцидент тоже проверяли правоохранители.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Школа#Школьники#Нападение#Подростки#СК#Александр Бастрыкин
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