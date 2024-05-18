Поставили на колени и требуют деньги: в школе Новосибирска дети унижают пятиклассника

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
Modified Сегодня, 02:25
Updated Сегодня, 02:25
Все произошло в одной из школ Новосибирска. Пятиклассник признался родителям, что над ним издеваются сверстники. Однажды его заставили встать на колени и записали все на видео. Также ребенка поставили на «счетчик», то есть он должен принести им деньги.
Историю предали огласки в соцсетях. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин после шумихи поручил новосибирскому управлению ведомства провести проверку и доложить об ее результатах.
Напомним, что ранее другие подростки засунули головой в унитаз ребенка в школе. Произошло все в Искитиме. За издевательствами наблюдала толпа школьников. Снимали все на видео. На кадрах мальчик плакал и просил помощи. Этот инцидент тоже проверяли правоохранители.