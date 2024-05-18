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Пожар произошел вечером

Пожар на мусорном полигоне обернулся уголовным делом в Новосибирске

18 мая 2024, 02:42
Фото: atas.info
Пожар произошел вечером
В Новосибирске на неделе загорелся мусорный полигон «Левобережный»: теперь возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном Следкоме.

Мусорный полигон начал гореть 14 мая. На следующие сутки площадь возгорания достигала двух тысяч кв. метров. Дым заполонил весь Новосибирск. Горожане страдали от едкого запаха. В первый день Роспотребнадзор нашел превышение в воздухе опасных веществ. Однако возгорание было потушено.

Проблема заключалась в том, что потушить огонь на полигоне не так просто, ведь если он не горит снаружи, то вероятно, тлеет внутри. Работы по ликвидации продолжаются по сей день. Завершить их планируют в конце недели.

По факту пожара, Следственный комитет возбудил дело по статье «Загрязнение атмосферы». По данным следствия, это было экологическим преступлением, так как после возгорания воздух был грязным и мог повлиять негативно не только на людей, но и на экологию.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Пожар#Мусор#Уголовное дело#Полигон#СК#Дело
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