Пожар на мусорном полигоне обернулся уголовным делом в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:42
Published Сегодня, 02:42
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
Мусорный полигон начал гореть 14 мая. На следующие сутки площадь возгорания достигала двух тысяч кв. метров. Дым заполонил весь Новосибирск. Горожане страдали от едкого запаха. В первый день Роспотребнадзор нашел превышение в воздухе опасных веществ. Однако возгорание было потушено.
Проблема заключалась в том, что потушить огонь на полигоне не так просто, ведь если он не горит снаружи, то вероятно, тлеет внутри. Работы по ликвидации продолжаются по сей день. Завершить их планируют в конце недели.
По факту пожара, Следственный комитет возбудил дело по статье «Загрязнение атмосферы». По данным следствия, это было экологическим преступлением, так как после возгорания воздух был грязным и мог повлиять негативно не только на людей, но и на экологию.