Пожар на мусорном полигоне потушили спустя трое суток в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
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Полигон «Ленинский» загорелся вечером 14 мая. Клубы дыма были видны из разных районов города. К тушению приступили десятки специалистов и спецмашин.
Открытое горения удалось устранить более оперативно, чем локальные источники тления. До 18 мая сотрудники мусорного оператора МУП «САХ» засыпали грунтом очаги. В этот день пожар был потушен полностью.
Работы проводили круглосуточно. Продолжается допконтроль, чтобы не допустить нового распространения. Общая площадь горения полигона — 2 тысяч квадратов (без учета глубинного горения).
Напомним, что пожар обернулся уголовным делом. Его назвали экологическим преступлением, так как воздух в день пожара был очень грязным, что негативно влияло на людей и окружающую природу.