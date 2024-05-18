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Полигон тлел несколько дней

Пожар на мусорном полигоне потушили спустя трое суток в Новосибирске

18 мая 2024, 05:07
Фото: МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство»
Полигон тлел несколько дней
Горящий мусорный полигон теперь потушен: тление удалось устранить спустя несколько дней, сообщили в МУП «Спецавтохозяйство».

Полигон «Ленинский» загорелся вечером 14 мая. Клубы дыма были видны из разных районов города. К тушению приступили десятки специалистов и спецмашин.

Открытое горения удалось устранить более оперативно, чем локальные источники тления. До 18 мая сотрудники мусорного оператора МУП «САХ» засыпали грунтом очаги. В этот день пожар был потушен полностью.

Работы проводили круглосуточно. Продолжается допконтроль, чтобы не допустить нового распространения. Общая площадь горения полигона — 2 тысяч квадратов (без учета глубинного горения).

Напомним, что пожар обернулся уголовным делом. Его назвали экологическим преступлением, так как воздух в день пожара был очень грязным, что негативно влияло на людей и окружающую природу.

Пожар на мусорном полигоне обернулся уголовным делом в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Пожар#Полигон#Возгорание#Мусорный полигон
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