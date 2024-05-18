Пьяная женщина на внедорожнике въехала в магазин под Новосибирском

Posted Сегодня, 02:02
Published Сегодня, 02:02
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Updated Сегодня, 02:02
Внедорожник Toyota Prado протаранил торговый павильон «Полянка», расположенный вдоль дороги Академгородок-Ключи в районе поселка «Семейная сказка». Пострадали два покупателя, которые находились в этот момент в магазине — взрослая женщина и несовершеннолетняя девочка, которая в момент ЧП выбирала себе мороженное. Они госпитализированы с различными травмами.
Как рассказали корреспонденту Atas.Info очевидцы, сначала внедорожник сбил знак пешеходного перехода, установленный на обочине, остановился, начал резко сдавать назад, и по изогнутой траектории слетел с дороги, врезавшись прямо во вход магазина.
Женщина средних лет, находившаяся за рулем, была настолько пьяна, что не могла самостоятельно передвигаться. До автомобиля ГИБДД ее пришлось нести на руках. Состояние автовладелицы было таково, что она не могла даже дунуть в трубку алкотестера с необходимой силой. По наблюдениям нашего корреспондента, виновница инцидента слабо понимала, что происходит и где она находится.
По неофициальной информации, женщина ранее уже попадала в ДТП в нетрезвом состоянии и была лишена прав за вождение в пьяном виде. В региональном управлении ГИБДД случившееся пока не прокомментировали.