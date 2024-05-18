Пьяная женщина на внедорожнике въехала в магазин под Новосибирском

Женщина средних лет, находившаяся за рулем, была настолько пьяна, что не могла самостоятельно передвигаться. До автомобиля ГИБДД ее пришлось нести на руках. Состояние автовладелицы было таково, что она не могла даже дунуть в трубку алкотестера с необходимой силой. По наблюдениям нашего корреспондента, виновница инцидента слабо понимала, что происходит и где она находится.