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Published Сегодня, 03:56

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Кто будет играть в новом сезоне

Рассекречены имена игроков новосибирского ХК «Сибирь» на новый сезон

18 мая 2024, 03:56
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Кто будет играть в новом сезоне
В хоккейном клубе «Сибирь» произошли изменения в составе команды, о чем сообщается в соцсетях ХК.

Опубликован список хоккеистов, которые покинули хоккейный клуб «Сибирь», а также тех, кто присоединился к команде.

Так, контракты с продлены с нападающими Андреоффом Энди, Белоусовым Георгием и Гоголевым Павлом. Также клуб принял предложения о квалификации от двух защитников: Лукина Александра и Морозова Ильи. В обязательные квалификационные предложения вошли два нападающих: Сушко Максим и Шашков Никита, пишет Сиб.фм.

Кроме того, ХК «Сибирь» привлек к себе трех новых игроков: защитники Гордеева Фёдора и Мартынова Егора, а также нападающего Пьянова Валентина.

А вот расторгли контракты с вратарем Худобиным Антоном, защитником Пайгиным Зиятом и нападающим Марушевым Максимом и Михеевым Артёмом.

Неизменными участниками команды остались вратари Костин Денис и Красоткин Антон, защитники Аланов Егор, Александров Денис, Ахияров Тимур, Варенник Алексей, Ефремов Никита, Жуков Артём, Мёрфи Тревор, Хамидуллин Динар и нападающие Бек Тэйлор,
Бутузов Владимир, Дубакин Сергей, Климович Егор, Климович Иван, Коротков Никита, Михалёв Владимир, Назаров Михаил, Яковлев Алексей.

#Эмилия Губарева#Спорт#Новосибирск#Хоккей#Сибирь#Хк сибирь#Игра#Хоккеисты
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