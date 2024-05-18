Рассекречены имена игроков новосибирского ХК «Сибирь» на новый сезон

Так, контракты с продлены с нападающими Андреоффом Энди, Белоусовым Георгием и Гоголевым Павлом. Также клуб принял предложения о квалификации от двух защитников: Лукина Александра и Морозова Ильи. В обязательные квалификационные предложения вошли два нападающих: Сушко Максим и Шашков Никита, пишет Сиб.фм.