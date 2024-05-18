Рассекречены имена игроков новосибирского ХК «Сибирь» на новый сезон

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
Опубликован список хоккеистов, которые покинули хоккейный клуб «Сибирь», а также тех, кто присоединился к команде.
Так, контракты с продлены с нападающими Андреоффом Энди, Белоусовым Георгием и Гоголевым Павлом. Также клуб принял предложения о квалификации от двух защитников: Лукина Александра и Морозова Ильи. В обязательные квалификационные предложения вошли два нападающих: Сушко Максим и Шашков Никита, пишет Сиб.фм.
Кроме того, ХК «Сибирь» привлек к себе трех новых игроков: защитники Гордеева Фёдора и Мартынова Егора, а также нападающего Пьянова Валентина.
А вот расторгли контракты с вратарем Худобиным Антоном, защитником Пайгиным Зиятом и нападающим Марушевым Максимом и Михеевым Артёмом.
Неизменными участниками команды остались вратари Костин Денис и Красоткин Антон, защитники Аланов Егор, Александров Денис, Ахияров Тимур, Варенник Алексей, Ефремов Никита, Жуков Артём, Мёрфи Тревор, Хамидуллин Динар и нападающие Бек Тэйлор,
Бутузов Владимир, Дубакин Сергей, Климович Егор, Климович Иван, Коротков Никита, Михалёв Владимир, Назаров Михаил, Яковлев Алексей.