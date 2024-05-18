Стали известны даты выпускных у школьников в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Выпускные вечера в школах Новосибирской области запланированы, по традиции, на июнь 2024.
Сначала во многих учебных заведениях прозвучат последние звонки. Они начнутся с 20 по 25 мая у девятиклассников, а у одиннадцатиклассников 24 и 25 мая. После написания всех экзаменов, выпускникам вручат аттестаты.
Как сообщили в региональном министерстве образования, выпускные пройдут в период с 28 и 29 июня. Однако эти даты всего лишь рекомендательные. Каждая школа сама определяет день, когда устроить торжество.