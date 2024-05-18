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Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Когда начнутся выпускные

Стали известны даты выпускных у школьников в Новосибирской области

18 мая 2024, 06:57
Фото: 1MI
Когда начнутся выпускные
В Новосибирской области вот-вот у многих пройдет последний звонок: впереди экзамены и выпускные, даты которых сообщили в Минобре.

Выпускные вечера в школах Новосибирской области запланированы, по традиции, на июнь 2024.

Сначала во многих учебных заведениях прозвучат последние звонки. Они начнутся с 20 по 25 мая у девятиклассников, а у одиннадцатиклассников 24 и 25 мая. После написания всех экзаменов, выпускникам вручат аттестаты.

Как сообщили в региональном министерстве образования, выпускные пройдут в период с 28 и 29 июня. Однако эти даты всего лишь рекомендательные. Каждая школа сама определяет день, когда устроить торжество.

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