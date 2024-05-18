Тысячу автомобилей «растонировали» за май в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Почти тысячу машин (и это только за 17 дней мая) пришлось растонировать новосибирским Госавтоинспекторам в регионе во время рейда «Тонировка».
Водителям выписывают штраф, тогда они снимают пленку на месте. В случае отказа, продолжать движение на авто они больше не могут — вызывают эвакуатор. Если же подобный отказ повторится, то водителя ждет 15 суток в спецприемнике.
Интересно, что в 2024 году за неправильную тонировку были оштрафованы 7 165 автомобилистов, из них более четырех тысяч из Новосибирска.
Также сотрудников ГИБДД привлекают внимание машины без госномеров. Только 17 мая было остановлено три таких водителя.