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Published Сегодня, 09:32

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Тонировку нужно клеить правильно

Тысячу автомобилей «растонировали» за май в Новосибирской области

18 мая 2024, 09:32
Фото: Изображение Midjourney
Тонировку нужно клеить правильно
В Новосибирской области ежемесячно проводятся рейды по тонировке, в ГИБДД региона назвали число «растонированных» автомобилей.

Почти тысячу машин (и это только за 17 дней мая) пришлось растонировать новосибирским Госавтоинспекторам в регионе во время рейда «Тонировка».

Водителям выписывают штраф, тогда они снимают пленку на месте. В случае отказа, продолжать движение на авто они больше не могут — вызывают эвакуатор. Если же подобный отказ повторится, то водителя ждет 15 суток в спецприемнике.

Интересно, что в 2024 году за неправильную тонировку были оштрафованы 7 165 автомобилистов, из них более четырех тысяч из Новосибирска.

Также сотрудников ГИБДД привлекают внимание машины без госномеров. Только 17 мая было остановлено три таких водителя.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Тонировка#Штраф
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