12 тысяч маленьких елочек высадили под Новосибирском

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
12 тысяч саженцев посадили на берегу Обского водохранилища. В акции участвовали семьями — всего собрались больше 250 человек.
Саженцы высадили на площади 4 га земли — этот участок ранее пострадал от пожара.
Ранее новосибирцам напомнили, что сжигать мусор на собственных участках можно, но необходимо соблюдать ряд правил. В частности, держать дистанцию до строений, контролировать процесс. Посмотрите весь список, чтобы не получить штраф и не спалить соседей.