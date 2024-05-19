12 тысяч маленьких елочек высадили под Новосибирском

Ранее новосибирцам напомнили, что сжигать мусор на собственных участках можно, но необходимо соблюдать ряд правил. В частности, держать дистанцию до строений, контролировать процесс. Посмотрите весь список, чтобы не получить штраф и не спалить соседей.