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12 тысяч маленьких елочек высадили под Новосибирском

12 тысяч маленьких елочек высадили под Новосибирском

19 мая 2024, 08:11
Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
В лесничестве Ордынского района провели экологическую акцию, саженцы высаживали целыми семьями, рассказали в Минприроды региона.

12 тысяч саженцев посадили на берегу Обского водохранилища. В акции участвовали семьями — всего собрались больше 250 человек.

Саженцы высадили на площади 4 га земли — этот участок ранее пострадал от пожара.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области

Ранее новосибирцам напомнили, что сжигать мусор на собственных участках можно, но необходимо соблюдать ряд правил. В частности, держать дистанцию до строений, контролировать процесс. Посмотрите весь список, чтобы не получить штраф и не спалить соседей.

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#Алёна Рогонова#Общество#Пожар#Деревья#Елка#Посадки
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