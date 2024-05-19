Бегун из Новосибирска взял серебро на чемпионате мира

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
ЧМ по легкой атлетике проходит в Японии. Чтобы преодолеть 5 тысяч метров, 32-летнему новосибирцу потребовалось чуть больше 32 секунд.
Первое место удалось вырвать испанцу. Третьим стал другой россиянин — Александр Костин.
Напомним, в 2021 году Антон Кулятин взял золото на дистанции 1,5 тысячи км. Спортсмен говорит, что главный болельщик — его маленький сын.
Ранее стало известно, что в Новосибирске построят футбольный манеж. Его должны возвести до конца 2025 года.