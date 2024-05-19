atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:46

Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Бегун из Новосибирска взял серебро на чемпионате мира

Бегун из Новосибирска взял серебро на чемпионате мира

19 мая 2024, 10:46
Фото: Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
Спортсмен-паралимпиец Антон Кулятин стал вторым на дистанции 5 километров, сообщили в пресс-службе Минспорта Новосибирской обалсти.

ЧМ по легкой атлетике проходит в Японии. Чтобы преодолеть 5 тысяч метров, 32-летнему новосибирцу потребовалось чуть больше 32 секунд.

Первое место удалось вырвать испанцу. Третьим стал другой россиянин — Александр Костин.

Напомним, в 2021 году Антон Кулятин взял золото на дистанции 1,5 тысячи км. Спортсмен говорит, что главный болельщик — его маленький сын.

Обновленный Музей олимпийской славы открыли в «Сибирь-Арене» в Новосибирске
Узнать подробнее

Ранее стало известно, что в Новосибирске построят футбольный манеж. Его должны возвести до конца 2025 года.

Читайте также:
Мать 10 детей из Новосибирска поменяла водительские права после похудения на 50 кгКак правильно вывести организм из «спячки» рассказал эндокринолог из НовосибирскаСтуденты НГУ встали на защиту завкафедрой, которого обвиняют во взятке
#Алёна Рогонова#Спорт#Новосибирск#Спортсмены#Бег#Забег#Победа
Подпишитесь
Реконструкцию площади Калинина снова перенесла мэрия Новосибирска — причина
Сегодня, 03:04
Двух мигрантов жестоко избила толпа в Ленинском районе Новосибирска
Сегодня, 02:56
Трубу прорвало на Гусинобродском шоссе в Новосибирске — вода бьет фонтаном
Вчера, 07:56
Стали известны даты выпускных у школьников в Новосибирской области
Вчера, 06:57
Рассекречены имена игроков новосибирского ХК «Сибирь» на новый сезон
Вчера, 03:56
За взятку в миллион рублей задержали сотрудников новосибирской таможни
17 мая, 06:16
"