Двух мигрантов жестоко избила толпа в Ленинском районе Новосибирска

По словам свидетелей, пострадавшие — неславянской внешности. Один смог скрыться, но второму сильно досталось. Нападавшие были в масках, они действовали жестоко и решительно. По словам очевидцев, пострадавший получил травму головы, а также лишился зубов. Парню потребовалась помощь медиков, прибывшая скорая помощь увезла его в больницу.