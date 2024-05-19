Двух мигрантов жестоко избила толпа в Ленинском районе Новосибирска

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
Modified Сегодня, 02:58
Updated Сегодня, 02:58
По словам свидетелей, пострадавшие — неславянской внешности. Один смог скрыться, но второму сильно досталось. Нападавшие были в масках, они действовали жестоко и решительно. По словам очевидцев, пострадавший получил травму головы, а также лишился зубов. Парню потребовалась помощь медиков, прибывшая скорая помощь увезла его в больницу.
В пресс-службе полиции уточнили, что сообщение об инциденте поступало. В настоящий момент проводят проверку.
Конфликт засняли камеры видеонаблюдения.