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Двух мигрантов жестоко избила толпа в Ленинском районе Новосибирска

Двух мигрантов жестоко избила толпа в Ленинском районе Новосибирска

19 мая 2024, 02:56
Фото: 1MI
Вечером 18 мая на Широкой улице возле дома №115 в Троллейном жилмассиве Ленинского района толпа напала на двух парней, проходящих мимо. Об этом сообщили очевидцы.

По словам свидетелей, пострадавшие — неславянской внешности. Один смог скрыться, но второму сильно досталось. Нападавшие были в масках, они действовали жестоко и решительно. По словам очевидцев, пострадавший получил травму головы, а также лишился зубов. Парню потребовалась помощь медиков, прибывшая скорая помощь увезла его в больницу.

В пресс-службе полиции уточнили, что сообщение об инциденте поступало. В настоящий момент проводят проверку.

Конфликт засняли камеры видеонаблюдения.

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»
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