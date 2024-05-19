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Published Сегодня, 06:04

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Как жечь мусор и траву, чтобы не нарваться на штраф, рассказали новосибирцам

Как жечь мусор и траву, чтобы не нарваться на штраф, рассказали новосибирцам

19 мая 2024, 06:04
Фото: Анастасия Федосеенко / 1MI
В Новосибирской области сохраняется высокая пожароопасность 4 класса. В связи с этим в мэрии Новосибирска жителям региона напомнили, как сжигать мусор и прошлогоднюю траву, чтобы не нарушить закон.

За сжигание мусора могут оштрафовать на сумму от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. За последствия может грозить уголовная ответственность.

Согласно постановлению правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, на личных участках можно сжигать следующие разновидности отходов:

  • — сорванную траву, листья, ветки;
  • — пиломатериалы без покрытия;
  • — бумагу, картон.

Запрещено сжигать промышленные изделия — при горении они выбрасывают токсичные соединения в атмосферу.

До ближайших построек должно быть минимум 15 метров. Яма для сжигания — от 30 см и глубже, диаметр ямы — не больше метра.

В металлической бочке мусор можно сжигать не меньше чем за 7,5 метра от построек. Под рукой держите металлический лист, которым можно закрыть пламя, перекрыв доступ кислорода.

Мангалы и другие устройства для приготовлении пищи на открытом огне можно ставить на расстоянии пяти метров от строений.

Вокруг мангала в радиусе двух метров уберите все горючие материалы.

При ветре огонь разводить нельзя. Не отходите от огня, держите под рукой воду и лопату, на случай, если костер нужно оперативно потушить.

Жидкость наливают на мусор до розжига огня. Если жидкость попала на одежду — надо обязательно переодеться.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Пожар#Мусор#Огонь
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