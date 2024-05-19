Как жечь мусор и траву, чтобы не нарваться на штраф, рассказали новосибирцам

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
За сжигание мусора могут оштрафовать на сумму от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. За последствия может грозить уголовная ответственность.
Согласно постановлению правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, на личных участках можно сжигать следующие разновидности отходов:
Запрещено сжигать промышленные изделия — при горении они выбрасывают токсичные соединения в атмосферу.
До ближайших построек должно быть минимум 15 метров. Яма для сжигания — от 30 см и глубже, диаметр ямы — не больше метра.
В металлической бочке мусор можно сжигать не меньше чем за 7,5 метра от построек. Под рукой держите металлический лист, которым можно закрыть пламя, перекрыв доступ кислорода.
Мангалы и другие устройства для приготовлении пищи на открытом огне можно ставить на расстоянии пяти метров от строений.
Вокруг мангала в радиусе двух метров уберите все горючие материалы.
При ветре огонь разводить нельзя. Не отходите от огня, держите под рукой воду и лопату, на случай, если костер нужно оперативно потушить.
Жидкость наливают на мусор до розжига огня. Если жидкость попала на одежду — надо обязательно переодеться.