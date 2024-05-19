Как жечь мусор и траву, чтобы не нарваться на штраф, рассказали новосибирцам

В Новосибирской области сохраняется высокая пожароопасность 4 класса. В связи с этим в мэрии Новосибирска жителям региона напомнили, как сжигать мусор и прошлогоднюю траву, чтобы не нарушить закон.

За сжигание мусора могут оштрафовать на сумму от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. За последствия может грозить уголовная ответственность. Согласно постановлению правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, на личных участках можно сжигать следующие разновидности отходов: — сорванную траву, листья, ветки;

— пиломатериалы без покрытия;

— бумагу, картон. Запрещено сжигать промышленные изделия — при горении они выбрасывают токсичные соединения в атмосферу. До ближайших построек должно быть минимум 15 метров. Яма для сжигания — от 30 см и глубже, диаметр ямы — не больше метра. В металлической бочке мусор можно сжигать не меньше чем за 7,5 метра от построек. Под рукой держите металлический лист, которым можно закрыть пламя, перекрыв доступ кислорода. Мангалы и другие устройства для приготовлении пищи на открытом огне можно ставить на расстоянии пяти метров от строений. Вокруг мангала в радиусе двух метров уберите все горючие материалы. При ветре огонь разводить нельзя. Не отходите от огня, держите под рукой воду и лопату, на случай, если костер нужно оперативно потушить. Жидкость наливают на мусор до розжига огня. Если жидкость попала на одежду — надо обязательно переодеться. Места для шашлыков в Новосибирске: где можно пожарить мясо на майские в 2024 году Узнать подробнее Читайте также: Школьник с собакой потушили природный пожар в Новосибирской области Как правильно жарить шашлык и не попасть в беду — советы МЧС для новосибирцев Сильнейшие лесные пожары в мае прогнозируют синоптики в Новосибирской области