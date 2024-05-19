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Площадь им. Калинина в Заельцовском районе Новосибирска

Когда отремонтируют площадь Калинина, рассказали в мэрии Новосибирска

19 мая 2024, 03:04
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Площадь им. Калинина в Заельцовском районе Новосибирска
Реконструкцию площади Калинина в Новосибирске начнут не ранее 2025 года, поскольку еще необходимо разработать техническую документацию, сообщили Atas.info в пресс-центре мэрии.

В январе 2024 года МКУ «Управление дорожного строительства» определило предварительную стоимость комплексного благоустройства площади Калинина. В том числе, составили схему границ проектирования, определили предварительный состав работ, запросили коммерческие предложения.

В рамках реконструкции запланированы следующие работы:

  • Переустройство контактной сети троллейбуса и трамвая, в том числе изменение расположения опор.
  • На площади реализуют принцип «Чистое небо» — кабели перенесут с опор контактной сети под землю.
  • Также необходимо провести комплекс мероприятий по сохранности подземных коммуникаций метрополитена, в том числе обеспечить их гидроизоляцию.
«Учитывая срок доведения лимитов, а также необходимость проработки вышеуказанных вопросов до проведения закупочных процедур, ориентировочный срок размещения закупки для заключения муниципального контракта на проектирование — III квартал 2024 года. Ориентировочный срок готовности проектной документации (с положительным заключением государственной экспертизы) — март 2025 года», — говорится в официальном ответе мэрии.
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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Реконструкция#Мэрия Новосибирска#Площадь Калинина
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