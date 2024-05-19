Когда отремонтируют площадь Калинина, рассказали в мэрии Новосибирска

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
В январе 2024 года МКУ «Управление дорожного строительства» определило предварительную стоимость комплексного благоустройства площади Калинина. В том числе, составили схему границ проектирования, определили предварительный состав работ, запросили коммерческие предложения.
В рамках реконструкции запланированы следующие работы:
«Учитывая срок доведения лимитов, а также необходимость проработки вышеуказанных вопросов до проведения закупочных процедур, ориентировочный срок размещения закупки для заключения муниципального контракта на проектирование — III квартал 2024 года. Ориентировочный срок готовности проектной документации (с положительным заключением государственной экспертизы) — март 2025 года», — говорится в официальном ответе мэрии.