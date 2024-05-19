Когда отремонтируют площадь Калинина, рассказали в мэрии Новосибирска

Реконструкцию площади Калинина в Новосибирске начнут не ранее 2025 года, поскольку еще необходимо разработать техническую документацию, сообщили Atas.info в пресс-центре мэрии.

В январе 2024 года МКУ «Управление дорожного строительства» определило предварительную стоимость комплексного благоустройства площади Калинина. В том числе, составили схему границ проектирования, определили предварительный состав работ, запросили коммерческие предложения. В рамках реконструкции запланированы следующие работы: Переустройство контактной сети троллейбуса и трамвая, в том числе изменение расположения опор.

На площади реализуют принцип «Чистое небо» — кабели перенесут с опор контактной сети под землю.

Также необходимо провести комплекс мероприятий по сохранности подземных коммуникаций метрополитена, в том числе обеспечить их гидроизоляцию. «Учитывая срок доведения лимитов, а также необходимость проработки вышеуказанных вопросов до проведения закупочных процедур, ориентировочный срок размещения закупки для заключения муниципального контракта на проектирование — III квартал 2024 года. Ориентировочный срок готовности проектной документации (с положительным заключением государственной экспертизы) — март 2025 года», — говорится в официальном ответе мэрии. Читайте также: Станцию метро «Ботаническая» построят в Новосибирске за площадью Калинина «Нужны часы с кукушкой?»: фасад «дома-книжки» может остаться без нового табло Компанию оштрафовали за сдачу помещения на площади Калинина подпольному казино