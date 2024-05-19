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Мужчина с бельмом на глазу потерялся в новосибирском лесу

Мужчина с бельмом на глазу потерялся в новосибирском лесу

19 мая 2024, 10:33
Фото: 1MI, «ЛизаАлерт» в Новосибирске
В Новосибирской области ищут 35-летнего Алексея Чернышова. Он отправился в лес 18 мая, с тех пор его не видели, передает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Мужчина вышел из деревни Новососедово Искитимского района. Он среднего роста — 172 см, худощавый. У него светло-русые волосы и голубые глаза. На нем были красная куртка и такого же цвета шапка, черные штаны, такого же цвета сандалии. С собой у Алексея был черный пакет. Из отличительных примет — бельмо на левом глазу.

Любые сведения о местонахождении Алексея просят рассказать, позвонив по 112 или 8-800-700-54-52. Также волонтеры ищут добровольцев для поисков мужчины. Искать его будут в мокром лесу, поэтому просят одеться соответствующе. Для поисков необходимо захватить одежду на смену, фонарь, средства от насекомых.

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