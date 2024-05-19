Мужчина с бельмом на глазу потерялся в новосибирском лесу

Мужчина вышел из деревни Новососедово Искитимского района. Он среднего роста — 172 см, худощавый. У него светло-русые волосы и голубые глаза. На нем были красная куртка и такого же цвета шапка, черные штаны, такого же цвета сандалии. С собой у Алексея был черный пакет. Из отличительных примет — бельмо на левом глазу.