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Обновленный Музей олимпийской славы открыли в «Сибирь-Арене» в Новосибирске

Обновленный Музей олимпийской славы открыли в «Сибирь-Арене» в Новосибирске

19 мая 2024, 04:15
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области
В новосибирской «Сибирь-Арене» возобновил работу Музей олимпийской славы, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Посетители могут посмотреть награды, а также экипировку спортсменов в разных видах спорта. Выставка рассказывает об атлетах, представлявших регион на соревнованиях. Оборудован стенд, посвященный участникам Паралимпийских игр.

Музей разместили на четвертом этаже арены. Музей олимпийской славы является одним из филиалов краеведческого музея.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

18 мая прошла акция «Музейная ночь». В Новосибирске работали несколько десятков площадок, причем, некоторые перетянули на себя весомую часть внимания горожан. Так, возле Музея погребальной культуры в крематории собрались несколько сотен посетителей — они пришли посмотреть на новую экспозицию, посвященную свадебным традициям. В итоге зрители жаловались на духоту в залах.

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#Алёна Рогонова#Культура#Новосибирск#Открытие#Музей#Сибирь-Арена
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