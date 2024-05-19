Обновленный Музей олимпийской славы открыли в «Сибирь-Арене» в Новосибирске

18 мая прошла акция «Музейная ночь». В Новосибирске работали несколько десятков площадок, причем, некоторые перетянули на себя весомую часть внимания горожан. Так, возле Музея погребальной культуры в крематории собрались несколько сотен посетителей — они пришли посмотреть на новую экспозицию, посвященную свадебным традициям. В итоге зрители жаловались на духоту в залах.