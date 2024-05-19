Россиянку не пустили за границу из-за «не так» написанного имени

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Проверяющий решил, что в загранпаспорте ее имя написано с ошибкой. В нем указано Alena вместо Alyona, сообщают «Новые известия».
Также таможенники были уверены, что и ее фамилия написана неверно. Семья приняла решение, что супруг и дочь Алёны полетят в Турцию без нее, чтобы не портить отдых.
Паспорт у Толкачёвой забрали. При этом на сайте «Госуслуги» ясно сказано, что буква «Ё» в русскоязычных именах транскрибируется на латиницу как «Е».
Также девушка рассказала, что уже несколько раз летала за границу по тому же паспорту.