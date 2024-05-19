Россиянку не пустили за границу из-за «не так» написанного имени

Жительницу Москвы Алёну Толкачёву не пустили за границу из-за ее же имени. По мнению пограничников, оно написано в загранпаспорте с ошибкой. Девушка должна была лететь на отдых с семьей, но все планы перечеркнули сотрудники пограничной службы, рассказала путешественница.