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Россиянку не пустили за границу из-за «не так» написанного имени

Россиянку не пустили за границу из-за «не так» написанного имени

19 мая 2024, 12:12
Фото: Антон Засимов / 1MI
Жительницу Москвы Алёну Толкачёву не пустили за границу из-за ее же имени. По мнению пограничников, оно написано в загранпаспорте с ошибкой. Девушка должна была лететь на отдых с семьей, но все планы перечеркнули сотрудники пограничной службы, рассказала путешественница.

Проверяющий решил, что в загранпаспорте ее имя написано с ошибкой. В нем указано Alena вместо Alyona, сообщают «Новые известия».

Также таможенники были уверены, что и ее фамилия написана неверно. Семья приняла решение, что супруг и дочь Алёны полетят в Турцию без нее, чтобы не портить отдых.

Паспорт у Толкачёвой забрали. При этом на сайте «Госуслуги» ясно сказано, что буква «Ё» в русскоязычных именах транскрибируется на латиницу как «Е».

Также девушка рассказала, что уже несколько раз летала за границу по тому же паспорту.

Фото: «Госуслуги»
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#Алёна Рогонова#Россия#Путешествия#Таможня#Ошибка
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