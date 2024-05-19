Рыбак утонул в водоеме в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:59
8 мая недалеко от поселка Чернозерка в Карасукском районе 64-летний мужчина отправился на рыбалку и пропал. Его тело выловили спасатели только сутки спустя, 9 мая. Мужчина стал первой жертвой воды в Новосибирской области в 2024 году.
Согласно предварительным выводам, трагедия произошла из-за нарушений правил безопасности при нахождении на водном объекте.
В 2023 году на водных объектах региона погибли 59 человек, уточнили в ведомстве. Чаще всего это происходило в несанкционированных местах купания.