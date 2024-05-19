Рыбак утонул в водоеме в Новосибирской области

8 мая недалеко от поселка Чернозерка в Карасукском районе 64-летний мужчина отправился на рыбалку и пропал. Его тело выловили спасатели только сутки спустя, 9 мая. Мужчина стал первой жертвой воды в Новосибирской области в 2024 году.