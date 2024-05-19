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Рыбак утонул в водоеме в Новосибирской области

Рыбак утонул в водоеме в Новосибирской области

19 мая 2024, 09:51
Фото: 1MI
Инцидент произошел на озере Горькое, мужчина решил порыбачить, но домой он уже не вернулся, рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

8 мая недалеко от поселка Чернозерка в Карасукском районе 64-летний мужчина отправился на рыбалку и пропал. Его тело выловили спасатели только сутки спустя, 9 мая. Мужчина стал первой жертвой воды в Новосибирской области в 2024 году.

Согласно предварительным выводам, трагедия произошла из-за нарушений правил безопасности при нахождении на водном объекте.

В 2023 году на водных объектах региона погибли 59 человек, уточнили в ведомстве. Чаще всего это происходило в несанкционированных местах купания.

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Ранее новосибирцы поведали, что их главный страх — утонуть во время отпуска.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Вода#Утонул#МЧС#Рыбак
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