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Published Сегодня, 04:13

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Updated Сегодня, 04:15

Самокат столкнулся с легендарным автомобилем «Анжела» в Новосибирске

Самокат столкнулся с легендарным автомобилем «Анжела» в Новосибирске

19 мая 2024, 04:13
Фото: телеграм-канал «АСТ-54 Black»
Ночью 19 мая в Новосибирске произошло ДТП с участием легенды — автомобиля с надписью «Анжела», видео последствий опубликовано в соцсетях.

Парень на самокате врезался в авто «Хавейл». Далее между водителем-блондинкой и самокатчиком произошел диалог, приводим его ниже в цензурной версии.

— Иди домой по-хорошему. Вы ездите, ничего не видите. Тебя не должно касаться, где я стою. Ты не задевай мою машину, — говорит на повышенных тонах женщина.

— Ты встань по правилам, — бросает мужчина, уходя. Вслед самокатчику летят оскорбления.

Участники ДТП не стали привлекать оперативные службы и решили ограничиться диалогом.

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»
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#Алёна Рогонова#Происшествия#Видео#ДТП#Конфликт#Самокат
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