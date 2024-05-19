Самокат столкнулся с легендарным автомобилем «Анжела» в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Парень на самокате врезался в авто «Хавейл». Далее между водителем-блондинкой и самокатчиком произошел диалог, приводим его ниже в цензурной версии.
— Иди домой по-хорошему. Вы ездите, ничего не видите. Тебя не должно касаться, где я стою. Ты не задевай мою машину, — говорит на повышенных тонах женщина.
— Ты встань по правилам, — бросает мужчина, уходя. Вслед самокатчику летят оскорбления.
Участники ДТП не стали привлекать оперативные службы и решили ограничиться диалогом.