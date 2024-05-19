Щенку выбил глаз и разбил череп неизвестный живодер под Новосибирском

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Неравнодушные граждане увезли животное к ветеринарную клинику. С раненым псом сейчас работают медики. По словам волонтеров, щенка лишили глаза, у него пробит череп, сломан нос.
По словам очевидцев, некоторое время назад за этим щенком гонялась женщина с кочергой.
В пресс-службе ГУ МВД по региону корреспонденту Atas.info сообщили, что заявление в полицию поступало.
«Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются лица, причастные к данному правоправному деянию, а также все обстоятельства происшествия», — уточнили в ведомстве.
Ранее новосибирские дачники нашли несколько мертвых собак в мешках, среди них были щенки. На всех псах были ошейники.