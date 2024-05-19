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Published Сегодня, 10:06

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Updated Сегодня, 10:08

Щенку выбил глаз и разбил череп неизвестный живодер под Новосибирском

Щенку выбил глаз и разбил череп неизвестный живодер под Новосибирском

19 мая 2024, 10:06
Фото: atas.info, соцсети
Изуродованного щенка нашли в Искитиме Новосибирской области. Он был жив, сообщают телеграм-каналы.

Неравнодушные граждане увезли животное к ветеринарную клинику. С раненым псом сейчас работают медики. По словам волонтеров, щенка лишили глаза, у него пробит череп, сломан нос.

По словам очевидцев, некоторое время назад за этим щенком гонялась женщина с кочергой.

В пресс-службе ГУ МВД по региону корреспонденту Atas.info сообщили, что заявление в полицию поступало.

«Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются лица, причастные к данному правоправному деянию, а также все обстоятельства происшествия», — уточнили в ведомстве.
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Ранее новосибирские дачники нашли несколько мертвых собак в мешках, среди них были щенки. На всех псах были ошейники.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Собака
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