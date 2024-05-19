Цены на аренду жилья резко снизились в Новосибирске

По итогам апреля Новосибирск оказался на 16 месте в рейтинге из 70 крупных городов. Так, за последний месяц средняя цена аренды однокомнатной квартиры упала до 25 тысяч рублей в месяц (снижение цены на 11,2%), двухкомнатной — до 32 тысяч (-7,7%), трехкомнатной — до 39 тысяч (-4,2%).