atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:32

Published Сегодня, 02:32

Modified Сегодня, 02:34

Updated Сегодня, 02:34

Цены на аренду жилья резко снизились в Новосибирске

Цены на аренду жилья резко снизились в Новосибирске

19 мая 2024, 02:32
Фото: 1MI
В большинстве российских городов подорожали как однокомнатные, так и двух-, и трехкомнатные квартиры. При этом Новосибирск выбивается из общей тенденции, выяснили аналитики портала «Мир квартир».

По итогам апреля Новосибирск оказался на 16 месте в рейтинге из 70 крупных городов. Так, за последний месяц средняя цена аренды однокомнатной квартиры упала до 25 тысяч рублей в месяц (снижение цены на 11,2%), двухкомнатной — до 32 тысяч (-7,7%), трехкомнатной — до 39 тысяч (-4,2%).

Причем снижение цена на аренду «однушек» в Новосибирске — одно из самых ощутимых по России. Сильнее цены упали только в Грозном и Чите.

Сколько должен зарабатывать житель Новосибирска, чтобы взять льготную ипотеку
Узнать подробнее

Ранее аналитики подсчитали, что количество предложений на вторичном рынке недвижимости в Новосибирске выросло на 5%, а вот спрос остался прежним.

Читайте также:
Новосибирцы стали массово избавляться от своих квартирНеизвестные расстреляли квартиру криминального журналиста в НовосибирскеНовосибирские застройщики на треть снизили вывод на рынок нового жилья
#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Цены#Аренда#Недвижимость#Жилье#Квартира
Подпишитесь
Отдать все свои монеты призвали власти жителей Новосибирска и области
17 мая, 04:46
Банду наркоторговцев поймали полицейские в Новосибирской области
17 мая, 09:45
За взятку в миллион рублей задержали сотрудников новосибирской таможни
17 мая, 06:16
Сотни детей и взрослых укусили ненасытные новосибирские клещи за неделю
17 мая, 03:49
Суд вновь избрал меру пресечения для террориста Мирзоева* из Новосибирска
17 мая, 02:01
Мошенники разводят новосибирцев «налогом на СВО»
17 мая, 01:27
"