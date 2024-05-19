Здание рядом с городским аэропортом сгорело в Новосибирске — рухнула крыша

Пожар вспыхнул в заброшенном двухэтажном здании на улице Аэропорт. Строение не имеет номера в справочнике 2ГИС, долгое время оно стояло полуразрушенным. Здание в настоящий момент не эксплуатируется. Сейчас открытое горение ликвидировано.