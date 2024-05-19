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Здание рядом с городским аэропортом сгорело в Новосибирске — рухнула крыша

Здание рядом с городским аэропортом сгорело в Новосибирске — рухнула крыша

19 мая 2024, 08:49
Фото: 2ГИС, ГУ МЧС по региону
В Заельцовском районе Новосибирска загорелась заброшка, находящаяся рядом с городским аэропортом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар вспыхнул в заброшенном двухэтажном здании на улице Аэропорт. Строение не имеет номера в справочнике 2ГИС, долгое время оно стояло полуразрушенным. Здание в настоящий момент не эксплуатируется. Сейчас открытое горение ликвидировано.

Огонь захватил площадь 100 кв. метров. В процессе возгорания обрушилась часть кровли.

Возгорание тушат 17 спасателей с привлечением 5 единиц техники, уточнили в ведомстве.

Фото: 2ГИС
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