Здание рядом с городским аэропортом сгорело в Новосибирске — рухнула крыша

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Пожар вспыхнул в заброшенном двухэтажном здании на улице Аэропорт. Строение не имеет номера в справочнике 2ГИС, долгое время оно стояло полуразрушенным. Здание в настоящий момент не эксплуатируется. Сейчас открытое горение ликвидировано.
Огонь захватил площадь 100 кв. метров. В процессе возгорания обрушилась часть кровли.
Возгорание тушат 17 спасателей с привлечением 5 единиц техники, уточнили в ведомстве.