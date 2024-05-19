Женщина за рулем иномарки улетела в кювет под Новосибирском

Вечером 17 мая женщина на авто протаранила торговый павильон недалеко от Академгородка. В результате пострадала школьница, у нее травма головы. Также травмы получила другая покупательница. По свидетельствам очевидцев, у водителя были проблемы с ориентацией в пространстве.