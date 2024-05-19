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Женщина за рулем иномарки улетела в кювет под Новосибирском

Женщина за рулем иномарки улетела в кювет под Новосибирском

19 мая 2024, 11:21
Фото: vk.com/act54
В первой половине дня 19 мая женщина, управляя автомобилем «Киа» на Мочищенском шоссе, не справилась с управлением и улетела в кювет, сообщают очевидцы.

Пострадавшая улетела с трассы в лесополосу с обилием зеленых насаждений. В результате машина столкнулась с деревом. Удар смягчила подушка безопасности, но женщина всё равно травмировала голову. Первую помощь пострадавшей оказали очевидцы аварии.

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Вечером 17 мая женщина на авто протаранила торговый павильон недалеко от Академгородка. В результате пострадала школьница, у нее травма головы. Также травмы получила другая покупательница. По свидетельствам очевидцев, у водителя были проблемы с ориентацией в пространстве.

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