Женщина за рулем иномарки улетела в кювет под Новосибирском

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Пострадавшая улетела с трассы в лесополосу с обилием зеленых насаждений. В результате машина столкнулась с деревом. Удар смягчила подушка безопасности, но женщина всё равно травмировала голову. Первую помощь пострадавшей оказали очевидцы аварии.
Вечером 17 мая женщина на авто протаранила торговый павильон недалеко от Академгородка. В результате пострадала школьница, у нее травма головы. Также травмы получила другая покупательница. По свидетельствам очевидцев, у водителя были проблемы с ориентацией в пространстве.