72-летняя женщина не пережила побои кухонного боксера из Новосибирска

После этого жертва стала жаловаться на головные боли, но мучитель настоял на ее отказе от госпитализации. Через несколько дней старая ссора вспыхнула с новой силой, и обвиняемый принялся снова бить пострадавшую по голове, чего ее организм не выдержал.