72-летняя женщина не пережила побои кухонного боксера из Новосибирска

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
В суд Заельцовского района Новосибирска передано уголовное дело 63-летнего горожанина, обвиненного в убийстве своей более старшей сожительницы. Пьяный сибиряк дважды избивал больную женщину, которой на тот момент исполнилось 72 года.
Трагедия разыгралась летом минувшего года в одном из частных домовладений Заельцовского района. Из-за банального спора мужчина несколько раз стукнул по голове свою подругу, которой из-за болезни была нужна его помощь в быту.
После этого жертва стала жаловаться на головные боли, но мучитель настоял на ее отказе от госпитализации. Через несколько дней старая ссора вспыхнула с новой силой, и обвиняемый принялся снова бить пострадавшую по голове, чего ее организм не выдержал.
Мужчину будут судить по статье, подразумевающей ответственность за убийство.