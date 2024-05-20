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72-летняя женщина не пережила побои кухонного боксера из Новосибирска

72-летняя женщина не пережила побои кухонного боксера из Новосибирска

20 мая 2024, 10:48
Фото: 1MI
В Новосибирске на скамью подсудимых отправится мужчина, до смерти забивший свою пожилую сожительницу, следует из сообщения областной прокуратуры.

В суд Заельцовского района Новосибирска передано уголовное дело 63-летнего горожанина, обвиненного в убийстве своей более старшей сожительницы. Пьяный сибиряк дважды избивал больную женщину, которой на тот момент исполнилось 72 года.

Трагедия разыгралась летом минувшего года в одном из частных домовладений Заельцовского района. Из-за банального спора мужчина несколько раз стукнул по голове свою подругу, которой из-за болезни была нужна его помощь в быту.

После этого жертва стала жаловаться на головные боли, но мучитель настоял на ее отказе от госпитализации. Через несколько дней старая ссора вспыхнула с новой силой, и обвиняемый принялся снова бить пострадавшую по голове, чего ее организм не выдержал.

Мужчину будут судить по статье, подразумевающей ответственность за убийство.

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