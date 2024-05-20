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Астрономы смогли разгадать загадку образования гигантских черных дыр

Астрономы смогли разгадать загадку образования гигантских черных дыр

20 мая 2024, 16:30
Фото: Изображение Midjourney
Недавние исследования с использованием телескопа «Джеймс Уэбб» позволили ученым обнаружить большое количество черных дыр. По их мнению, они не достигли бы таких невероятных масс и за миллиард лет, поглощая лишь материю вокруг.

Как пишет newkhakasiya.online, ученые сделали вывод, что эти объекты могли образоваться за счет слияния с другими малыми черными дырами.

Также им удалось обнаружить и несколько пар-кандидатов, расположенных намного ближе, чем от нашей планеты до центра галактики. Однако это могли быть не только пары черных дыр, а одиночные объекты с «раздвоенным» излучением.

В ходе изучения событий, имевших место в галактике ZX7 через 740 миллионов лет после Большого взрыва, было установлено, что центром этой галактики является черная дыра массой в 50 млн раз больше Солнца. При этом излучение дыры было немного «сдвинуто», и ученые предположили, что это истинное ядро, а ее яркий свет — место, где активно образовывались звезды.

Изучив данные, авторы исследования убедились, что оба объекта — черные дыры. Более того, на расстоянии 2,5, 3,9 и 4,1 килопарсека были обнаружены аналогичные объекты.

Ученые рассчитывают, что новые гравитационно-волновые телескопы, которые появятся в следующем десятилетии, смогут им дать возможность получить больше сведений об этих древних событиях.

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