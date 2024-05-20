Астрономы смогли разгадать загадку образования гигантских черных дыр

В ходе изучения событий, имевших место в галактике ZX7 через 740 миллионов лет после Большого взрыва, было установлено, что центром этой галактики является черная дыра массой в 50 млн раз больше Солнца. При этом излучение дыры было немного «сдвинуто», и ученые предположили, что это истинное ядро, а ее яркий свет — место, где активно образовывались звезды.