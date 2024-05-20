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Published Сегодня, 05:04

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Максим Останин

Еще одного заместителя назначил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев

20 мая 2024, 05:04
Фото: atas.info, vk.com
Максим Останин
20 мая Максим Останин вступил в должность заместителя мэра Новосибирска, сообщил пресс-центр городской администрации.

Мэр Максим Кудрявцев пояснил, что выбрал Останина за его опыт и деловые качества. До этого чиновник был заместителем главы регионального Минпромторга. На посту вице-мэра ему также предстоит заниматься сферой предпринимательства. Останин будет контролировать работу двух департаментов, в том числе, по чрезвычайным ситуациям.

Названо имя еще одного заместителя из новой команды мэра Новосибирска
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Максим Кудрявцев продолжает формировать команду, кадровые изменения новый мэр Новосибирска анонсировал сразу после вступления в должность в апреле. 17 мая вице-мэром назначен Евгений Попантонопуло.

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#Алёна Рогонова#Политика#Новосибирск#Мэрия#Назначение#Мэрия Новосибирска#Максим Кудрявцев
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