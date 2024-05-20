Еще одного заместителя назначил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев

Мэр Максим Кудрявцев пояснил, что выбрал Останина за его опыт и деловые качества. До этого чиновник был заместителем главы регионального Минпромторга. На посту вице-мэра ему также предстоит заниматься сферой предпринимательства. Останин будет контролировать работу двух департаментов, в том числе, по чрезвычайным ситуациям.