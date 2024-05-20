Хвостатая сотрудница таможни не дала вывезти валюту из Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
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Но в ее багаже сотрудники таможни нашли 16 тысяч долларов США, 4 тысячи евро и 140 дирхам ОАЭ. Валюту нашла спаниель Феокла — хвостатая сотрудница таможни.
При этом наличные, в эквиваленте превышающие 10 тысяч долларов США, необходимо декларировать. Также в настоящий момент запрещено вывозить за пределы РФ валюту иностранных государств, превышающую в пересчете на американские доллары 10 тысяч. Учитывая это, сибирячка незаконно собиралась вывезти почти 6 тысяч долларов США, более 4 тысячи евро и 140 дирхам.
По ст. 16.4 КоАП РФ сибирячке грозит штраф, равный двукратной сумме незадекларированных денег, а также их конфискация.
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