Хвостатая сотрудница таможни не дала вывезти валюту из Новосибирской области

При этом наличные, в эквиваленте превышающие 10 тысяч долларов США, необходимо декларировать. Также в настоящий момент запрещено вывозить за пределы РФ валюту иностранных государств, превышающую в пересчете на американские доллары 10 тысяч. Учитывая это, сибирячка незаконно собиралась вывезти почти 6 тысяч долларов США, более 4 тысячи евро и 140 дирхам.