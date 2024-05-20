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Хвостатая сотрудница таможни не дала вывезти валюту из Новосибирской области

Хвостатая сотрудница таможни не дала вывезти валюту из Новосибирской области

20 мая 2024, 03:37
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
35-летняя жительница Новосибирска вылетала в Дубай и решила пойти через «зеленый коридор», забыв задекларировать валюту, рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Но в ее багаже сотрудники таможни нашли 16 тысяч долларов США, 4 тысячи евро и 140 дирхам ОАЭ. Валюту нашла спаниель Феокла — хвостатая сотрудница таможни.

При этом наличные, в эквиваленте превышающие 10 тысяч долларов США, необходимо декларировать. Также в настоящий момент запрещено вывозить за пределы РФ валюту иностранных государств, превышающую в пересчете на американские доллары 10 тысяч. Учитывая это, сибирячка незаконно собиралась вывезти почти 6 тысяч долларов США, более 4 тысячи евро и 140 дирхам.

По ст. 16.4 КоАП РФ сибирячке грозит штраф, равный двукратной сумме незадекларированных денег, а также их конфискация.

Здание рядом с городским аэропортом сгорело в Новосибирске — рухнула крыша
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19 мая загорелось здание возле городского аэропорта в Заельцовском районе. Оно заброшено уже несколько лет и заметно обветшало. 100 кв. метров оказались объяты огнем. В результате пожара у здания обвалилась крыша.

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