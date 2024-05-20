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Published Сегодня, 08:29

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Клещевой энцефалит заподозрили у двух покусанных детей из Новосибирской области

Клещи претендуют на рекорд, покусав 1,5 тысячи новосибирцев только за неделю

20 мая 2024, 08:29
Фото: 1MI

Клещевой энцефалит заподозрили у двух покусанных детей из Новосибирской области

Врачи региона зарегистрировали 1532 обращения по поводу укусов клещей, такие данные привел министр здравоохранения Константин Хальзов в рамках оперативного совещания в облправительстве.

В больницах находится 31 человек, среди них двое детей — у них подозревают клещевой энцефалит.

К врачам обращаются всё больше жителей региона с заявлениями об укусах клещей. Так, 8–14 мая зарегистрировали 684 случаев. На предыдущей неделе этот показатель был гораздо ниже — 501 человек.

Сотни детей и взрослых укусили ненасытные новосибирские клещи за неделю
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Среди районов области по активности кровососущих паразитов лидируют Мошковский и Новосибирский районы, по Новосибирску отличился Советский район.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Дети#Клещ#Здоровье#Клещевой энцефалит#Укус клеща
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