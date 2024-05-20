Клещи претендуют на рекорд, покусав 1,5 тысячи новосибирцев только за неделю

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
В больницах находится 31 человек, среди них двое детей — у них подозревают клещевой энцефалит.
К врачам обращаются всё больше жителей региона с заявлениями об укусах клещей. Так, 8–14 мая зарегистрировали 684 случаев. На предыдущей неделе этот показатель был гораздо ниже — 501 человек.
Среди районов области по активности кровососущих паразитов лидируют Мошковский и Новосибирский районы, по Новосибирску отличился Советский район.