Купить квартиру в Заельцовском районе Новосибирска: плюсы и минусы новостроек

В здании действительно есть самые разные варианты квартир, от 26 до 197 кв. м., со свободной планировкой, нестандартной формы, квартиры с террасами и вторым светом и двухуровневое жилье. Квартиры сдаются с предчистовой отделкой, есть двухуровневый подземный паркинг, в закрытом дворе оборудованы спортивные и детские площадки.

Расположен ЖК достаточно выгодно: относительно рядом школы № 172, 24, 120, 174, 13, 131, гимназия № 9, лицей № 159, государственные и частные детские сады, рядом детская больница скорой помощи и поликлиническое отделение № 9 взрослой поликлиники № 27. Нет проблем с продуктовыми магазинами, в шаговой доступности кафе, рестораны и ТРЦ «Ройал Парк». 15-20 минут пешком до зоопарка и дендропака в Заельцовском бору, еще меньше — до Тимирязевского сквера.