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Мощный ливень спровоцировал многочисленные пробки на дорогах Новосибирска

Мощный ливень спровоцировал многочисленные пробки на дорогах Новосибирска

20 мая 2024, 11:20
Фото: atas.info
В Новосибирске после прошедшего сильного ливня с градом образовались заторы на дорогах, достигающие девяти баллов, сообщают соцсети.

Днем в понедельник, 20 мая, на дорогах Новосибирска образовались многочисленные заторы: движение на городских магистралях затруднено после короткого, но мощного ливня с градом и шквалистым ветром. К 18 часам пробки достигли уже девяти баллов.

Судя по сервису 2ГИС, значительные затруднения в движении испытывают сейчас водители, едущие по Красному проспекту от площади Свердлова в сторону площади Калинина: пробка занимает практически весь отрезок. Стоит и Ипподромская магистраль от ТРЦ «Аура» в сторону Кропоткина.

Внушительная пробка на Фабричной улице от Дома грузчиков и до улицы Владимировской включительно. В затор попали автомобили, оказавшиеся на развязке на площади Будагова.

Кроме того сервис оповещает о достаточно большом количестве дорожно-транспортных происшествий, произошедших после ливня.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Пробки#Ливень#Заторы#Град
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