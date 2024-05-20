Мощный ливень спровоцировал многочисленные пробки на дорогах Новосибирска

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Днем в понедельник, 20 мая, на дорогах Новосибирска образовались многочисленные заторы: движение на городских магистралях затруднено после короткого, но мощного ливня с градом и шквалистым ветром. К 18 часам пробки достигли уже девяти баллов.
Судя по сервису 2ГИС, значительные затруднения в движении испытывают сейчас водители, едущие по Красному проспекту от площади Свердлова в сторону площади Калинина: пробка занимает практически весь отрезок. Стоит и Ипподромская магистраль от ТРЦ «Аура» в сторону Кропоткина.
Внушительная пробка на Фабричной улице от Дома грузчиков и до улицы Владимировской включительно. В затор попали автомобили, оказавшиеся на развязке на площади Будагова.
Кроме того сервис оповещает о достаточно большом количестве дорожно-транспортных происшествий, произошедших после ливня.