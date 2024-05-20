Мужчина угнал машину, связав ее владелицу в Новосибирске

Пострадавшая жительница Новосибирска, которой исполнилось 37 лет, рассказала полицейским, что сидела в своей припаркованной на улице Владимира Заровного в Октябрьском районе иномарке, как вдруг на заднее сиденье машины сел неизвестный человек, показал похожий на пистолет предмет и заставил тронуться с места, отобрав при этом два мобильных телефона.