Мужчина угнал машину, связав ее владелицу в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
В Новосибирске по подозрению в совершенном 7 мая разбое задержан 38-летний житель Советского района, угнавший Hyundai Avante вместе с его хозяйкой. Мужчина уже привлекался к ответственности за связанные с наркотиками преступления и грабеж.
Пострадавшая жительница Новосибирска, которой исполнилось 37 лет, рассказала полицейским, что сидела в своей припаркованной на улице Владимира Заровного в Октябрьском районе иномарке, как вдруг на заднее сиденье машины сел неизвестный человек, показал похожий на пистолет предмет и заставил тронуться с места, отобрав при этом два мобильных телефона.
Когда машина отъехала на определенное расстояние, злоумышленник заставил жертву остановиться, пересесть на заднее сиденье и связал ей руки. Когда он сел за руль и тронулся с места, пострадавшей удалось выскочить наружу и позвать не помощь.
На призыв откликнулся неравнодушный новосибирец: вместе с женщиной они попробовали догнать разбойника, но тот прибавил газу и был таков.
В итоге полиция обнаружила похищенный автомобиль в Первомайском районе на 1-й Механической улице. Вскоре возле него появился и злоумышленник — оказалось, он передумал забирать себе похищенное, но перепутал свой телефон и телефон жертвы, и вернулся забрать свой гаджет.
Мужчину задержали, суд на время следствия отправил его в СИЗО. Уголовное дело заведено по статье, подразумевающей ответственность за разбой, рассказали в пресс-службе региональной полиции.