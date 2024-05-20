Нападающий Дмитрий Овчинников вернулся в новосибирский хоккейный клуб «Сибирь»

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
21-летний хоккеист Дмитрий Овчинников продолжит спортивную карьеру в новосибирской «Сибири». Минувший сезон форвард провел в фарм-клубе канадской команды «Торонто Мэйпл Ливз», рассказали в пресс-службе новосибирской команды.
Играя за «Торонто Марлиз», Овчинников забил семь голов и сделал три результативные передачи в 21 матче Американской хоккейной лиги.
В России Дмитрий Овчинников играл только в «Сибири»: он провел в чемпионатах Континентальной хоккейной лиги 106 матчей, забив шесть голов и сделал 11 передач, закончившихся взятием ворот соперника.
В «Сибири» уточнили, что нынешний контракт Дмитрия Овчинникова с клубом рассчитан на один год.