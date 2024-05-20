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Нападающий Дмитрий Овчинников вернулся в новосибирский хоккейный клуб «Сибирь»

Нападающий Дмитрий Овчинников вернулся в новосибирский хоккейный клуб «Сибирь»

20 мая 2024, 10:21
21-летний хоккеист Дмитрий Овчинников вернулся в новосибирскую «Сибирь», следует из сообщения пресс-службы команды.

21-летний хоккеист Дмитрий Овчинников продолжит спортивную карьеру в новосибирской «Сибири». Минувший сезон форвард провел в фарм-клубе канадской команды «Торонто Мэйпл Ливз», рассказали в пресс-службе новосибирской команды.

Играя за «Торонто Марлиз», Овчинников забил семь голов и сделал три результативные передачи в 21 матче Американской хоккейной лиги.

В России Дмитрий Овчинников играл только в «Сибири»: он провел в чемпионатах Континентальной хоккейной лиги 106 матчей, забив шесть голов и сделал 11 передач, закончившихся взятием ворот соперника.

В «Сибири» уточнили, что нынешний контракт Дмитрия Овчинникова с клубом рассчитан на один год.

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#Юрий Фомиченко#Общество#КХЛ#Хоккей#Сибирь#Дмитрий Овчинников#Торонто Мэйпл Ливз
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