Назван срок появления новых станций метро в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
Развитие метрополитена рассмотрели на сессии в Заксобрании.
В приоритете — продление Дзержинской линии. В частности, будет построена станция «Гусинобродская», электродепо и перегонный тоннель. Затем собрались протягивать Ленинскую линию на запад. Также предусмотрено строительство станции «Северная» на правом берегу.
Судя по всему, все планы развития метро касаются правого берега. При этом ранее Дептранс заявил, что Ленинскую линию нужно продлить до Экспоцентра.