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Published Сегодня, 03:12

Modified Сегодня, 03:14

Updated Сегодня, 03:14

Все планы развития метро касаются правого берега

Назван срок появления новых станций метро в Новосибирске

20 мая 2024, 03:12
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Все планы развития метро касаются правого берега
В бюджете региона отложены средства проектирование и строительство метро на 2024–2026 годы, сообщили в пресс-службе новосибирской подземки.

Развитие метрополитена рассмотрели на сессии в Заксобрании.

В приоритете — продление Дзержинской линии. В частности, будет построена станция «Гусинобродская», электродепо и перегонный тоннель. Затем собрались протягивать Ленинскую линию на запад. Также предусмотрено строительство станции «Северная» на правом берегу.

Метро в Новосибирске планируют протянуть до Экспоцентра
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Судя по всему, все планы развития метро касаются правого берега. При этом ранее Дептранс заявил, что Ленинскую линию нужно продлить до Экспоцентра.

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Метро#Новосибирское метро
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