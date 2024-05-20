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Published Сегодня, 01:04

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Updated Сегодня, 01:06

Солнце

Названы даты ближайших мощных магнитных бурь в Новосибирской области

20 мая 2024, 01:04
Фото: Изображение Midjourney
Солнце
Аномальная активность Солнца в очередной раз негативно повлияет на самочувствие жителей Новосибирской области, предупредили специалисты.

На поверхности Солнца вновь произошли взрывы. Высвободившаяся энергия устремилась к Земле. Она достигнет своей цели уже в начале текущей недели. Ожидается, что магнитосфера будет возмущена 20 и 21 мая. В эти дни жители Новосибирска и области могут почувствовать недомогание и слабость, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Магнитная буря начнется в понедельник 20 мая. Геомагнитная активность повысится до 5 баллов. Аналогичная мощность природного явления заявлена и для первой половины 21 мая. После полудня во вторник интенсивность возмущения магнитосферы начнет спадать.

Напомним, что при магнитных бурях важно не игнорировать недомогание и головокружение. Данные симптомы являются показателем сбоя работы сердечно-сосудистой системы. Специалисты не рекомендуют в дни, когда повышена геомагнитная активность, планировать выполнение задач, связанных с тяжелым физическим трудом. Пожилым гражданам и лицам с хроническими заболеваниями следует больше дышать свежим воздухом и не нагружать организм жирной пищей.

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#Екатерина Боженович#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Здоровье#Солнце#Магнитная буря#Самочувствие
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