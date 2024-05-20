Названы даты ближайших мощных магнитных бурь в Новосибирской области

На поверхности Солнца вновь произошли взрывы. Высвободившаяся энергия устремилась к Земле. Она достигнет своей цели уже в начале текущей недели. Ожидается, что магнитосфера будет возмущена 20 и 21 мая. В эти дни жители Новосибирска и области могут почувствовать недомогание и слабость, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.