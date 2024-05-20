Новая песня Клавы Коки возмутила новосибирских активистов — что в ней такого?

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:13
20-секундный ролик песни, премьера которой назначена на 24 мая, включает следующие строчки:
«Нет проблем. Нет парня — нет проблем. И я закрываю дверь, за дверью мой гарем», — поет Клава за столиком кафе. При этом за окном стоит толпа мужчин.
Председатель Новосибирского отделения «Союза отцов России» Сергей Майоров отреагировал на видео категорично.
«Клава Кока анонсировала песню в которой она рекламирует одиночество и интим с разными партнерами, песня фактически пропагандирует феминизм: „Нет парня — нет проблем, я собираю гарем“. Год семьи шагает по стране», — возмутился активист.
В разговоре с корреспондентом Atas.info Майоров подчеркнул: Клава Кока — это лидер общественного мнения, она влияет своим творчеством на молодежь.
«Ее творчество закладывает морально-этические ориентиры. Ее аудитория — молодежь, которая еще не сформировалась. Они впитают ложные ценности и далее будут их транслировать. То, что мы сейчас посеем, тот урожай и пожнем в будущем», — говорит глава новосибирского «Союза отцов России».
Общественник считает, что тенденция к намеренной деградации общества возникла с развалом Советского Союза.
«Сейчас продвигают совершенно другие морально-этические ценности: главное — заработать деньги, не важно как, не важно, где. Добился успеха, Родина не важна, ты — космополит. Где тебе больше денег дают — там и родина. Раньше бы ее [Клаву Коку] за такое творчество арестовали, а в других странах камнями закидали», — заявил Майоров.
Сергей Майоров признался, что не слышал песню Коки «Не зови меня зая, зови меня замуж», но согласен, чтобы исполнительница пела подобные песни, пропагандирующие семейные ценности.