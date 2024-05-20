Новосибирская область на сто процентов готова к ЕГЭ и ОГЭ

На экзамены в основной период зарегистрировались 14 909 одиннадцатиклассников, из них 13 213 — это выпускники 2024 года. Заявления от выпускников прошлых лет и прибывших из других регионов поступают ежедневно, поэтому итоговую цифру назвать пока нельзя, сказала Мария Жафярова. Экзамены будут принимать в 119 пунктах, из них 97 — это основные, 13 находятся в местах лишения свободы, один — в туберкулезной больнице, восемь — на дому.