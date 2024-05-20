Новосибирская область на сто процентов готова к ЕГЭ и ОГЭ

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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На экзамены в основной период зарегистрировались 14 909 одиннадцатиклассников, из них 13 213 — это выпускники 2024 года. Заявления от выпускников прошлых лет и прибывших из других регионов поступают ежедневно, поэтому итоговую цифру назвать пока нельзя, сказала Мария Жафярова. Экзамены будут принимать в 119 пунктах, из них 97 — это основные, 13 находятся в местах лишения свободы, один — в туберкулезной больнице, восемь — на дому.
В основной период экзамены будут сдавать 36 273 выпускников девятых классов. Экзамены будут проходить на 259 площадках. 182 — основные, 13 находятся в местах лишения свободы, две организуют в больницах, 62 — на дому. Для получения аттестата необходимо сдать четыре экзамена. Это два обязательных предмета — русский язык и математика, а также два экзамена по выбору.
«Близится пора выпускных экзаменов у школьников. Муниципалитеты нашей области готовы к проведению государственной итоговой аттестации в 2024 году. Есть и новшество — возможность пересдать один предмет в основное время появляется у ребят в этом году впервые. Это сделано по Поручению Президента России», — напомнил Андрей Травников.
Основной период проведения для учеников 9 классов пройдет с 21 мая по 2 июля, для 11-классников — с 23 мая по 5 июля 2024 года. 4 и 5 июля выпускники этого года смогут улучшить свои результаты, пересдав один из предметов по выбору.
Выпускники, не сдавшие экзамены в основной период, смогут сделать это в сентябре. Для выпускников 9-х классов экзамены пройдут с 3 по 24 сентября, для выпускников 11-х классов — с 4 по 23 сентября.
В 2024 году на проведение экзаменов выделено больше 123 млн рублей.
Первый экзамен — по русскому языку — пройдет 28 мая.